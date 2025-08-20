Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: "Era todo lo que teníamos"

"Cuando vino la Policía a picarme al micro a las cuatro y media de la mañana... Pensé que habría sido un accidente de tráfico, pero cuando te dicen que fue una muerte violenta... Te quedas muy impactada. Es muy duro". Lo dice con la voz entrecortada por el dolor María Victoria Gutiérrez. Es la madre de Noelia González Gutiérrez, la mujer de 45 años que fue asesinada la noche del lunes en su domicilio de La Folleca a manos, supuestamente, de un inquilino con el que compartía casa.

Según el relato de la madre, ambas estaban muy unidas. "Hablábamos todos los días. Sin ir más lejos, el lunes habíamos estado al teléfono sobre las diez y media de la noche. Me contó que había venido del Aquasella y que lo había pasado muy bien. Que había estado con amigos de fuera y que lo disfrutó mucho. Me quedo con ese recuerdo, con el de saber que disfrutó", recordaba ayer la progenitora, desde la sala número 3 del tanatorio de Avilés, sobre la última conversación con su hija.

María Victoria Gutiérrez asegura que Noelia y su supuesto asesino "se conocían desde hacía tiempo". "Él lo había dejado con su novia y no tenía donde ir, y Noelia, que era muy buena y que sentía pena por todo el mundo, le dijo que podía quedarse en su casa. A cambio, él le pagaba algo por estar allí. Llevaban ya unos meses compartiendo casa", relató.

La madre también sostiene que su hija siempre le dijo que la convivencia entre ambos era buena. "Decía que no le molestaba ni un poco, que estaba todo el día trabajando y que siempre llegaba de madrugada, cuando ella ya estaba durmiendo", explicó sobre la relación entre ambos, él camarero en un conocido restaurante de Avilés, y ella peluquera canina con un negocio en Raíces. Asimismo, María Victoria Gutiérrez descarta que su hija y el presunto agresor mantuviesen una relación sentimental. "Ella llevaba ahora un tiempo con otro chico, que fue, precisamente, quien encontró el cadáver. Él venía de un viaje", relató.

Además de estar muy unida a su madre, Noelia González también estaba muy ligada a su padre, Luis Aladino González. "El padre fue sometido hace tres meses a un trasplante de hígado, y ella era la que se estaba encargando de ir con él todas las semanas al HUCA. Era la hija que teníamos. Nos quedamos sin nada", clamó.

María Victoria Gutiérrez describe a su hija como una mujer "muy sociable" y a la que "todo el mundo quería". "A veces decía que parecía una psicóloga, porque estaba en la tienda y todo el mundo iba a preguntarle y contarle sus problemas", afirmó sobre la víctima, que regentaba una peluquería canina "desde hace unos diez años" en Raíces, Animalhadas. "Antes había estado trabajando para un veterinario de Salinas", apuntó.

En la tarde de ayer el cuerpo sin vida de Noelia González aún no había llegado al tanatorio de Avilés, ya que estaba siendo examinado en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo. "Ahora lo que también queremos es que se resuelva todo lo antes posible. No sabemos nada seguro... pero si es él, que lo pague", advirtió la madre, totalmente quebrada por el dolor: "Era hija única, era todo lo que teníamos su padre y yo. Imagínese cómo estamos".

La vida de Noelia González primero pasó por La Laguna, en Illas, después creció en el Carbayedo y, últimamente, se desarrolló en Castrillón. Los vecinos se acuerdan de cómo González sacaba los perros por los prados de Illas, que comenzó a estudiar en el colegio Palacio Valdés (la familia vivía en el polígono) y prosiguió sus estudios en el Instituto de La Magdalena.