Lebrato recupera la revista de las ferias y fiestas de Avilés

Benjamín Lebrato predica con el ejemplo: este avilesino al frente de la editorial "Ediciones Nieva" y empeñado en la buena vejez de las tradiciones locales ha recuperado ahora una publicación que allá por 1894 se llamaba "Álbum de fiestas de San Agustín". Esta revista se mantuvo hasta hace unos quince años, aunque en los últimos lustros se trataba de una publicación meramente publicitaria. Nada que ver con la edición de Lebrato, que recupera la esencia de la original, que representaba la imagen turística del verano avilesino.

Artículos

Se trata de un ejemplar cuidado con al detalle, a todo color, que recoge el programa de las fiestas de San Agustín, así como artículos ligados a algunas de las actividades más significativas de la ciudad como el mercado de ganado o los conciertos. La cultura o el deporte, como es el ascenso del Real Avilés, también tienen cabida en la revista que compara el Avilés de hace un siglo con el de hoy.

En total han salido a la calle 1.500 ejemplares. La mayoría se distribuirán a través de los patrocinadores, que son anunciantes. "El resto se pondrán a la venta en librerías y quioscos para que nadie se quede sin ella", señaló Lebrato. El precio es de 5 euros.