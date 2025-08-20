A licitación por 1,8 millones las obras del centro de convivencia de la calle Palacio Valdés de Avilés

De vieja guardería catalogada en la calle Palacio Valdés a un centro llamado a ser un hito: está previsto que en él se preste servicio a las personas mayores desde una perspectiva integral y transversal, y que la juventud forme parte activa de su funcionamiento en los programas y actividades a desarrollar. Ayer salieron a licitación las obras para la construcción del Centro de atención diurna intergeneracional en el número 18 de la calle Palacio Valdés. Este proyecto , que suma fondos europeos, se insertará en la estrategia autonómica CuiDas. La inversión a realizar es de 1,8 millones.

El concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, destacó que lo que fue guardería, un edificio emblemático de Avilés, será rehabilitado. En la parte posterior, precisó, se construirá un anexo. Como nexo de unión se plantea mantener el patio ingles posterior de la edificación existente, que se atribuye al arquitecto Manuel Busto –el mismo que a comienzos del pasado siglo levantó el teatro Palacio Valdés– para conservar en la medida de lo posible tanto la volumetría como las características exteriores del inmueble protegido.

El nuevo edificio dispondrá de dos plantas (semisótano y planta baja). De esta última sobresaldrá un pequeño volumen, en la planta primera, destinado a albergar un cuarto de instalaciones y el acceso a la cubierta. Se adosará a las edificaciones colindantes, con la intención de liberar la mayor superficie posible, a nivel de planta baja, para destinarla a zona ajardinada y jardín sensorial. El acceso se realizará a nivel de planta semisótano a cota de la calle Palacio Valdés, mediante un itinerario accesible.

Interiormente, todas las plantas (incluida la de cubierta) se comunicarán mediante un núcleo de escaleras central, situado junto al acceso al edificio por la parte ampliada y un ascensor accesible adosado a dicho núcleo.

El concejal de Obras y Servicios Urbanos, Pelayo García, resaltó la importancia que en la actuación tendrá la generación de espacios verdes en los que los usuarios del centro podrán realizar actividades. "Esta estrategia, además, lleva la implementación de 300 metros cuadrados de jardines y huertos terapéuticos donde desarrollar la estrategia autonómica CuidAs", dijo. Y aplaudió: "Esta intervención o este centro CuidAs es el segundo que se licita después del que ya se ha licitado hace unas semanas en la calle Leal Baquero, en el barrio de La Grandiella, y en los que se pretende desarrollar la autonomía personal, en este caso en la calle Palacio Valdés". El de la calle Palacio Valdés será el primer centro de día público del meollo urbano de la ciudad.