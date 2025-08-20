Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: "Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado"

“Podemos enfadarnos con Dios, porque nos ha arrebatado a Noelia”, destacó Ángel Luis Márquez, el cura que esta mañana presidió el funeral de despedida de Noelia González, la víctima del crimen de La Folleca. Fue en la capilla multiconfesional del tanatorio de Avilés, allí la familia y los amigos más cercanos, velaron a la peluquera canina a la que mataron, según los primeros indicios a golpes y puñaladas en la cocina de la vivienda que compartía con su agresor.

Algunos de los clientes y de los amigos de Noe -todos la llamaban Noe- se acercaron con sus perros a la sala. Los tuvieron en brazos -los más pequeños- y los grandes quedaron en la puerta. "Se portaba como nadie con los animales", señalaron.

Aladino González, el padre de Noelia González, cuando entró en la sala lo hizo aguantando cada paso sobre un cayado y junto a su esposa. Se llama Victoria Gutiérrez.

Los dos habían estado recibiendo durante toda la mañana palabras de aliento, pero estas horas son la más inconsolables de todas: es la primera vez que amanece el mundo sin su hija, sin Noelia, la peluquera canina a la que en la noche del lunes mató, presuntamente, su compañero de vivienda “Y no sabemos por qué”, se escucha pertinazmente en los corrillos que se forman a la espera de la una del mediodía: a esa hora es cuando estaba marcada la ceremonia de despedida que presidió Ángel Luis Márquez, que es cura en Toledo. “Soy pariente lejano de ellos”, aclaró junto a Rubén Plaza, que fue el otro cura del oficio de la palabra que más que llenó la capilla del tanatorio de Avilés.

Los padres de Noelia, los dos, fundaron la asociación “Aunando fronteras”, el colectivo ciudadano que se encargó de administrar el hermanamiento de las ciudades de Avilés y de Saint-Nazaire. “Son muy conocidos en Avilés”, concluyeron dos de los compañeros del movimiento ciudadano. “Y Noe también”, añadió otro de los participantes en el funeral donde Márquez, dirigiéndose directamente a Aladino González y Victoria Gutiérrez: “No hay palabras de consuelo”, resumió.