Musical Sport, adjudicataria del mercadillo medieval
El "Mercado Franco de Alcabala" se inaugurará el sábado y se prolongará hasta el jueves
La empresa Musical Sport S. L. ha sido la adjudicataria de los servicios de gestión, coordinación y desarrollo del "Mercado Franco de Alcabala", el mercadillo medieval que se celebra todos los años en el casco histórico con motivo de las fiestas de San Agustín. En esta edición se celebrará desde este sábado, día 23, hasta el jueves día 28. El valor del contrato es de 65.200 euros, y la licitación se realizó en 7.828 porque en este caso es una licitación a la inversa: el Ayuntamiento no paga, es la empresa adjudicataria la que paga ese canon por el uso del suelo público. La otra cuantía es el valor estimado de la rentabilidad que puede sacar la empresa por el contrato, explicaron fuentes municipales. El contrato incluye los servicios de organización de ferias y exposiciones, de cantina y suministros de comida desde el exterior, los artísticos de productores de teatro, de bandas de músicos y de animación para niños. En la motivación de la adjudicación consta que ha sido la oferta "que tiene mayor puntuación aplicados los criterios de adjudicación y su correspondiente baremación".
