La oposición acusa al PP de Castrillón de querer "colar" las cuentas en verano

La oposición de Castrillón denuncia que el gobierno local quiere aprovechar las vacaciones para "colar" en el próximo Pleno la aprobación de los presupuestos. Aseguran que la "jugada" se está cocinando desde esta semana, al adelantar las comisiones informativas previas a la sesión. "Eloy Alonso nos mintió en la Junta de Portavoces y ahora utiliza su mayoría Vox para imponer un calendario que perjudica a la oposición y vacía de contenido el debate democrático de las comisiones. Es una forma de gobernar que carece de trasparencia, rompe los consensos y degrada las instituciones", denuncia el portavoz del PSOE, Iván López, quien apunta que la finalidad del PP es aprovechar la ventaja que le daría la ausencia en la sesión de algún edil de la oposición, una crítica a la que también se suma la portavoz de IU, Yasmina Triguero.

La oposición mantiene que durante la reunión de portavoces celebrada el pasado mes de julio, se había pactado celebrar el Pleno ordinario el último viernes de agosto y unificar las comisiones informativas el martes 29. Todo ello con la intención de que los miembros del Ayuntamiento pudiesen disfrutar de sus vacaciones sin perderse ninguna de estas citas.

Pero, finalmente, el Pleno se ha convocado para el 25 de agosto, lo que ha llevado a mover a hoy y mañana la comisiones, que no se han unificado. El PSOE cuestionó al Alcalde por este cambio, y Alonso alegó que se "se tratan asuntos urgentes que necesitan soluciones inmediatas". "Se necesita aprobar con carácter definitivo lo antes posible las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente y sometidas a información pública, toda vez que la demora de su entrada en vigor podría acarrear consecuencias negativas significativas para el interés del concejo", argumenta el regidor, que especifica que, entre eso asuntos, está la contratación del servicio de comedores escolares,

El enfado de los grupos de la oposición incrementó cuando vieron que uno de los puntos incluidos en el orden del día de este Pleno es la aprobación de los presupuestos del año que viene, que serán votados por segunda vez este curso –en la anterior fueron rechazados con los votos de PSOE, IU y la abstención de Vox–.

Sin embargo, el acuerdo entre PP y Vox puede estar cercano en esta ocasión. "Nuestro voto puede cambiar, siempre que se presenten unos presupuestos que respeten a los vecinos de Castrillón", reconoció ayer el portavoz de Vox, Rafael González.

La misma sensación desprenden desde el gobierno local. "Estamos en un momento de buen entendimiento con Vox y esperamos aprobar los presupuestos", comentó la Teniente de Alcalde de Castrillón, Nuria González-Nuevo.

Mientras tanto, desde IU aseguran que el gobierno local "sigue yendo por mal camino en sus decisiones". Consideran que es una mediada "antidemocrática" y afirman que "la única manera que tienen ahora mismo para salvar las subvenciones nominativas es aprobando un nuevo presupuesto".