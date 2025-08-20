El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil

Lo que tenía que haber hecho ayer por la mañana era levantar la persiana de su peluquería canina y atenderla, como todos los días. Está en la recta de Raíces nuevo, en la calle de Juan de Austria. Sin embargo, ayer no lo pudo hacer. A Noelia González Gutiérrez, que tenía 45 años, la habían matado, presuntamente, en su domicilio la tarde noche anterior, la del lunes. A golpes y puñaladas, según los primeros indicios, y a manos, supuestamente, de su inquilino. Los dos vivían en casa de ella, en Pénjamo, en La Folleca, a pocos metros del negocio que Noelia González Gutiérrez había abierto "hace años", señalaron sus vecinos, sobrecogidos por el anuncio de la muerte de la mujer: se enteraron por este periódico.

Todos los testimonios recogidos por LA NUEVA ESPAÑA (en Raíces y en La Folleca) descartaron que el presunto asesino y Noelia González "fueran pareja": "Fue el novio, precisamente, el que descubrió la escena", señalaron. Unos vecinos cercanos a su domicilio escucharon golpes y gritos, pero los otros, los de un poco más allá, no escucharon "nada". "Luego sí, luego cuando llegó la ambulancia y la Policía, sí", se lamentaron ambos.

Todo esto había sucedido minutos después de las diez y media de la noche del lunes. La madre de Noelia González asegura que hablaron por última vez a las diez y media. Otros vecinos señalaron empujando las palabras: "Vimos cómo quedó todo". Ropa tendida sin pinzas, todo manga por hombro. Por La Folleca los gatos ayer andaban a sus anchas, el sol pegaba sobre las cocheras y cuando pasó por ahí LA NUEVA ESPAÑA una patrulla de la Policía vigilaba la escena del crimen mientras un sol pesado caía sobre el acantilado de San Cristóbal.

Según ha podido saber este periódico, la pareja actual de Noelia González fue quien la descubrió "tirada en la cocina", con un golpe en la cabeza y llena de sangre. Todo apunta a que después de la bronca –el motivo del desacuerdo entre la víctima y su asesino está siendo objeto de investigación: no se ha descartado ninguna hipótesis–, el presunto asesino abandonó la zona en el coche de la dueña de la habitación en la que el criminal dormía cada noche "desde hace algunos meses", según señalaron fuentes cercanas a la mujer víctima.

El inquilino de Noelia González Gutiérrez –y presunto autor de su muerte– es camarero en un sidrería muy conocida de Avilés, pero antes lo había sido en un par más: "Un saltador de barra en barra", señalaron fuentes del sector consultadas por este periódico.

La detención

El presunto autor de la muerte de Noelia González fue detenido pasadas las diez de la mañana en un bar de Avilés, en Sabugo (el crimen se produjo pasadas las diez y media de la noche anterior).

Se da la circunstancia de que el presunto asesino es cliente habitual del bar en el que fue apresado. No ofreció resistencia. "Parecía que lo estaba esperando", señalaron fuentes conocedoras de la historia. El hombre pidió permiso para cargar la batería del móvil y pidió una consumición. "Entonces fue cuando la Policía le esposó".

Los primeros pasos de la investigación se dieron en la Comisaría, en Río San Martín. Tras nombrar abogada de oficio –Ángela Moral Alonso–, una comitiva policial tomó camino de La Folleca. Ahí fue cuando, a primera hora de la tarde, se produjo un registro de la casa que compartían la víctima y su presunto asesino. Según ha podido saber este periódico, el hombre no declaró nada.

Tras el registro, una patrulla quedó vigilando la casa en la que murió la peluquera canina. "Llevaba muchos años allí, en la recta de Raíces. Era majísima. Todos decíamos que era buenísima con los animales", apuntó una antigua y veterana clienta de la peluquería, que ayer permanecía cerrada por defunción.

Los restos mortales de Noelia González pasaron de la cocina del domicilio de La Folleca a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Oviedo. Allí fue donde le hicieron la correspondiente autopsia, allí fue donde anotaron los golpes y los pinchazos que habían acabado con la vida de la peluquera canina.

También ayer comenzó el velatorio: en el tanatorio de Avilés y aún sin el cuerpo presente de la víctima. La familia ha anunciado un oficio de la palabra en la sala multiconfesional del tanatorio (13.00 horas). Ayer, durante toda la tarde, ya empezaron a recibir a amigos y conocidos de la víctima justo a la vez que el presunto autor de la muerte quedaba encerrado en el calabozo a la espera de desvelar el motivo del crimen (según fuentes de la investigación, no está descartado ni un solo argumento que explique los hechos).

La noticia de la muerte de Noelia González –había trabajado durante años como peluquera de una clínica veterinaria– corrió como la pólvora encendida por el pueblo.

"Ayer [por el lunes] intenté hablar con ella, pero estaba ocupada lavando un animal", señaló uno de los vecinos. "Así que dije: ‘Pues lo dejo para mañana’" . Pero ese "mañana" fue ayer y sólo estaba la persiana bajada y las luces apagadas.

Los corrillos entonces comenzaron a engordar –la tienda está junto al estanco del barrio–. Los vecinos tenían en gran estima la gran alegría que siempre demostró Noelia González al organizar su vida. Mantenía actualmente amistades desde el colegio –había ido al Palacio Valdés, en el Carbayedo–.

Lo de alquilar la habitación "fue cosa de hace unos meses". En La Folleca su padre había sufrido hace algunos años un accidente . "Lo que nadie hubiera esperado que su vida terminase así", sentenció su entorno. El crimen de La Folleca está abierto, pero todo apunta a que su resolución será cosa de pocos días. n