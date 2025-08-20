El Puerto de Avilés inicia los trámites con el Gobierno para salvar los dragados

La Autoridad Portuaria de Avilés ha iniciado los trámites con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para realizar nuevos dragados en el Puerto de Avilés durante los próximos cuatros años. El objetivo es mantener el suficiente calado para mantener a salvo la entrada y salida de los buques que operan en los muelles avilesinos y que realizan transporte marítimo internacional. El primer paso ahora es actualizar el informe de impacto ambiental para a continuación realizar el proyecto definitivo.

La zona de mayor profundidad del Puerto de Avilés es de 14 metros, en el muelle de Valliniello, y el barco de mayor calado que ha entrado medía 12,75 metros. Así que los buques que acceden a la ría avilesina tienen que aprovechar la pleamar tanto para entrar como para salir. Y eso cuando la profundidad tanto en la bocana como en el canal de entrada está libre de acumulación de sedimentos.

Las tareas de dragado de mantenimiento se realizaban con normalidad hasta que en 2018 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) obligó a reponer a la playa de Salinas el volumen de árido que fuera extraído. Desde entonces, la Autoridad Portuaria de Avilés no ha conseguido el visto bueno de Medio Ambiente a ninguna de sus propuestas pese a las advertencias del posible cierre del Puerto si no puede salvar ese condicionante.

"El dragado de mantenimiento de profundidades o calados es imprescindible, rutinaria y periódica. El objetivo es atender de manera eficaz las necesidades logísticas y de transporte marítimo internacional de la industria de manera segura, respetando la biodiversidad, y garantizando la operativa de navegación y el acceso de los buques mercantes a los muelles e instalaciones portuarias", señalaron desde la Autoridad Portuaria avilesina.

Se referían así a que la acumulación de materiales puede impedir la navegación de los grandes buques que entran a los muelles locales para cargar las estructuras destinadas a parques eólicos marinos (offshore) y los colosos fabricados por grandes compañías y que están destinados a diversos sectores, como el energético o el químico. Es el caso de Idesa o Asturfeito, entre otras.

El año más complicado fue 2007, en el que hubo grandes temporales y se llegó a temer por la navegabilidad y seguridad de las embarcaciones. El último dragado con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que estaba vigente y que obligaba a tratar los sedimentos para devolverlos al arenal, se realizó en junio de 2024. Posteriormente se retiraron sedimentos destinados a buscar soluciones tecnológicas para limpiar los lodos y devolver la arena a la playa de Salinas y El Espartal.

Se da la circunstancia de que estudios técnicos realizados el año pasado por la Autoridad Portuaria de Avilés arrojaban datos que rebaten la postura del Ministerio: la playa de Salinas no solo no pierde arena, sino que ganó más de 100.000 metros cúbicos desde 2021, y unos 500.000 desde 2009. Estos datos también serán aprovechados para la nueva propuesta que ha comenzado a elaborar la Autoridad Portuaria de cara a la futura Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Un estudio previo elevaba el importe de la limpieza y el tratamiento de los sedimentos a un mínimo de 14 millones de euros, pero podría llegar incluso a los 17. Una cifra inasumible para la Autoridad Portuaria. Pero aun rebajando esa factura, el reto está en ejecutar el proyecto para realizar el tratamiento. Hay tres opciones, y todas ellas están sometidas a análisis.