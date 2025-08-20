Vox celebra el tributo anual a las víctimas de ETA

El grupo municipal Vox rendirá su tributo anual a las víctimas del terrorismo de ETA y a sus familias mañana, 21 de agosto, Día internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Será en un acto que se celebrará a partir de las 19.30 horas en el Hotel Palacio de Avilés y en el que intervendrán, entre otros, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Asturias, Ana Isabel Díaz Delgado; el portavoz nacional en materia de inmigración, interior y seguridad de Vox, Samuel Vázquez, y representantes de familiares de las víctimas.