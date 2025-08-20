Vox celebra el tributo anual a las víctimas de ETA
El grupo municipal Vox rendirá su tributo anual a las víctimas del terrorismo de ETA y a sus familias mañana, 21 de agosto, Día internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Será en un acto que se celebrará a partir de las 19.30 horas en el Hotel Palacio de Avilés y en el que intervendrán, entre otros, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Asturias, Ana Isabel Díaz Delgado; el portavoz nacional en materia de inmigración, interior y seguridad de Vox, Samuel Vázquez, y representantes de familiares de las víctimas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Este es el sabroso producto que se pesca por las noches en la ría de Avilés
- La dura historia de un vasco que huyó a Asturias tras ser secuestrado dos veces por ETA y ahora intenta volver a casa: 'Quiero morir allí
- La falta de acuerdo entre la industria auxiliar y Arcelor 'avecina un otoño caliente' en el sector
- La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta
- La calidad del agua reactiva la pesca en la ría de Avilés: 'Ya no es una cloaca
- Aquí se nos ve más', valoran los vendedores ambulantes de la plaza ahora en La Cámara
- Compartir piso cuesta casi 200 euros más que hace una década en Avilés: así están los precios en la comarca