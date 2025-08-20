Yincanas acuáticas para las familias en San Agustín

La Fundación Deportiva Municipal ha programado para los días 26 y 27 unas gincanas acuáticas en las piscinas del Complejo Deportivo Avilés, con propuestas adaptadas a diferentes edades y formatos de participación. La inscripción , con un coste de 1,95 euros la entradas infantiles y de 3,30 euros para mayores de 18, se puede realizar en las propias instalaciones deportivas. El martes 26, de 10.30 a 12.00 horas, será el turno de los grupos infantiles formados por cinco menores nacidos entre 2014 y 2019, con un máximo de 12 equipos. Ya por la tarde, de 17.30 a 19.00 horas, se desarrollará la modalidad individual, dirigida a participantes de entre 6 y 16 años, con un total de 72 plazas disponibles. Al día siguiente se repetirá la estructura matinal y por la tarde será la gincana familiar, en la que podrán participar equipos de seis personas, con un máximo de dos adultos por grupo, a partir de 6 años. En este caso, el límite será de 12 equipos, lo que garantiza un formato ágil y participativo. Es obligatorio saber nadar.