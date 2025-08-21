Longué, exCEO de Acción contra el Hambre: "La ayuda rusa y china al sur global no sustituirá a la occidental"

"La ayuda de Rusia y China al sur global no sustituirá a la de Occidente". Los Cursos de La Granda tuvieron ayer como protagonista a Oliver Longué, exCEO de la ONG Acción contra el Hambre, en una jornada titulada "Hacia un nuevo modelo de cooperación internacional". Con 30 años de experiencia en la gestión de intervenciones humanitarias en países como Pakistán, Bosnia, Angola y Malí, Longué impulsó una reflexión sobre el futuro de la cooperación internacional: "Tras el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , el mayor donante de ayuda al desarrollo que aportaba alrededor del 40% de los fondos globales, el sistema necesita ser repensado".

Aunque el caso estadounidense es paradigmático, el experto destacó que esta tendencia a la reducción de la ayuda se comenzó a observar a partir de la crisis del covid en otros países occidentales tradicionalmente líderes, como Francia o el Reino Unido, con recortes de entre el 30% y el 40% en las ayudas. En su opinión, los gobiernos no pagan un precio político por estas decisiones, puesto que existe una falta de conciencia ciudadana vinculada al auge de los nacionalismos: "La ciudadanía no percibe la cooperación como una urgencia".

El ponente advirtió que el recorte de la ayuda occidental tendrá consecuencias graves para muchos países beneficiarios, algunos de los cuales dependen en gran medida de esta cooperación para sostener sus sistemas sociales. A su juicio, "la ayuda de Rusia y China al sur global no sustituirá a la occidental, porque sus intereses no se centran en el desarrollo y bienestar de los estados".

Los asistentes a la conferencia «Hacia un nuevo modelo de cooperación internacional». | LUISMA MURIAS

Los retos de la cooperación

El profesional señalo la corrupción de los estados receptores como un obstáculo recurrente, que desvía recursos y erosiona la confianza en el sistema de ayuda. A ello se suma la falta de mecanismos sólidos de rendición de cuentas y evaluación, lo que dificulta medir con precisión el impacto real de los programas. A pesar de los problemas estructurales, el experto valoró el impacto positivo de la cooperación en los ámbitos de la salud, educación y ayuda humanitaria .

Para concluir, Longué propuso volver al pragmatismo original: "Es necesario plantear un modelo de corresponsabilidad, en el que tanto los donante como los receptor encuentren un interés común"