Pasa a disposición judicial el detenido por el crimen de Avilés

El detenido por el crimen de La Folleca ya está en los juzgados de Avilés. Llegó pasadas las once la mañana, en un vehículo policial. Ahora está previsto que pase a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, en funciones de guardia, y sea su titular quien le tome declaración.

El principal sospechoso de haber causado la muerte a Noelia González en la noche del lunes es un camarero de un conocido restaurante de Avilés. Fue arrestado en la mañana del lunes en un bar de Sabugo. Antes, tal y como publicó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, había pasado una larga de noche de taxi en taxi por la comarca avilesina. "Hoy duermo en el calabozo", vaticinó en el establecimiento, solo unos minutos antes de que la Policía Nacional le detuviese allí mismo.

Desde entonces, el arrestado ha permanecido en los calabozos de la Comisaría de Avilés. Ayer los agentes le tomaron declaración, pero prefirió guardar silencio.

Tras tomarle declaración, la Fiscalía o la acusación particular podrán pedir, si así lo consideran, su ingreso en prisión provisional, una decisión que deberá tomar el juez.

Si bien la víctima, Noelia González, y el supuesto agresor compartían casa, no mantenían una relación sentimental, por lo que se ha descartado que pueda ser calificado como un caso de violencia de género.