El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: "Hoy duermo en el calabozo"

–¿Cómo estás?

–Hoy mal, le pegué a alguien a quien no debía.

–¡Qué dices!

–Esta noche duermo en el calabozo.

Los que están hablando son dos (más o menos) conocidos de bar. El que responde a la primera pregunta es un conocido del camarero avilesino al que la Policía Nacional detuvo ayer martes por la mañana como presunto autor del asesinato de Noelia González, la peluquera canina de Raíces cuyo cadáver ensangrentado descubrió su novio este mismo lunes en la cocina de su casa de La Folleca. El que pregunta también es camarero. Suele parar por la mañana en el bar en el que unos minutos después detuvieron al presunto asesino.

Para llegar a este momento, y según ha podido saber este periódico, el presunto culpable del asesinato de Noelia González tuvo una noche muy larga y llena de taxis (llamó a tres de ellos a lo largo de la madrugada y a un cuarto a primera hora de la mañana: le tenía que haber recocogido en el local donde vaticinó su futuro: «Esta noche duermo en el calabozo»). «Estaba más gastado que de normal», observó una de las camareras. «Le conocemos todos, malo es el día en que no viene», confirmó.

Unos minutos después de haber accedido al local y de haber pedido cargar la batería del móvil, los Nacionales engrilletaron al inquilino de Noelia González. A las puertas de un céntrico bar de Sabugo, a la vista de una terraza que empezaba a desayunar y se desayunó una sorpresa de golpe. «No sabíamos qué había pasado», explicaron al periodista. Lo supieron un poco después, cuando leyeron la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA.

El momento de la detención

El camarero se dejó apresar –«No opuso resistencia», aclara uno de los testigos de la acción con muchas horas de «thrillers» a sus espaldas–, le pasaron al asiento de atrás, le bajaron la ventanilla. «Y me miró como nunca antes me habían mirado», recalcó una de las empleadas del local. «Siempre estaba aquí. La mayor parte de las veces solo, alguna vez con una chica que también conoció aquí, pero casi siempre solo»-. Solo y con su cañón de cerveza. Y muchas ganas de contar. Menos ayer por la mañana. «Llegó, se tiró sobre la barra, como derrotado. Pidió, pero sin hablar, señalando. No era así de normal», insistió la camarera.

El pasado que contaba

El presunto asesino hacía tiempo en la barra entre turno y turno de trabajo (lo tenía partido en la sidrería que le daba empleo): «Se apoyaba en el mismo punto de la barra, pedía, bebía. De tanto venir por aquí, se nos ponía a contar», apuntó la que le puso la última cerveza.

Así es como supieron dónde trabajaba, desde hace cuánto (más o menos) que lo hacía en el bar en el que lo hacía, cuándo cambió a la tradición hostelera porque él era de bares con menos historia que el lugar en el que se gana la vida. Y es que, según decía, había sido militar –en Cáceres– y lo había dejado por insistencia de una antigua pareja con la que había tenido una relación íntima de largo recorrido.

La Policía Nacional, después de haber empleado la tarde del martes en la recreación de los hechos que llevaron a Noelia González a la muerte, dejó para ayer el interrogatorio al presunto culpable . Según ha podido saber este periódico, el detenido se acogió a su derecho a no declarar. Está previsto que mañana, viernes, pase a disposición judicial.

"El tío más pancho"

«No nos lo creemos: era el tío más pancho». Esto lo dice un compañero de profesión del hombre que la Policía Nacional detuvo ayer martes como presunto autor de la muerte de Noelia González, la peluquera canina de Raíces. El presunto autor de la muerte de La Folleca trabajó como camarero en varios locales conocidos de Avilés. «Comentábamos que no cuadraba eso que dicen que hizo con su forma de ser», apostillan. La Policía Nacional, sin embargo, cree que sí. Por eso le detuvo ayer por la mañana, le llevó a la casa en la que se produjo el crimen y, después, a la sala de interrogatorios.

Llevaba «unos meses» viviendo con Noelia. Cuentan que desde que «salió de casa» de una pareja anterior. Noelia González le dio cobijo a cambio de un alquiler hasta que llegó el momento de la bronca. Los vecinos recuerdan que «tuvieron broncas» anteriormente a la noche del crimen, pero también aseguran que «no pasaron de una voz más alta que otra». Contaba el propio detenido que había sido militar, que lo había sido en Cáceres, y que eso fue lo que le llevó «a salir de la casa» de su anterior pareja. n