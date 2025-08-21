La rula de Avilés hizo su agosto en julio con más bocarte, bonito y merluza que en 2024

La rula avilesina es estos meses epicentro bonitero. Pero por las instalaciones de Conde de Guadalhorce no dejan de entrar, además, distintas especies de alto valor comercial para primera venta. En julio además de importantes descargas del "rey de verano" –879.835 kilos, a un precio medio de 3,85, 200.000 kilos más que en julio de 2024– también hubo más anchoa, merluza y bacaladilla que en el mismo mes del año pasado.

La rula avilesina recibió, a lo largo de julio, 1.596.235 kilos de pescado fresco que generaron ingresos por valor de 5.732.313 euros, un millón más que en el mismo periodo de 2024 (entonces se subastaron 1.103.243 kilos de pescado que se tradujeron en 4.456.700 euros). Si la comparativa se realiza con hace una década, con julio de 2015, las cifras son aún más llamativas: entonces se ruló un millón de kilos de pescado fresco y se facturaron 2,9 millones de euros, tres millones menos que en julio de este año.

Si se realizan equivalencias con las descargas registradas el pasado julio en las distintas lonjas asturianas, la avilesina afianza su capitalidad pesquera. Unos ejemplos: de los 459.467 kilos de bocarte/anchoa descargados en los puertos asturianos, 209.767 se vendieron en Avilés. En cuanto al bonito, en Conde de Guadalhorce se vendieron 879.835 kilos, y a nivel regional 1,4 millones; es decir, el sesenta por ciento del bonito del norte que llegó a Asturias entró por Avilés. Otro ejemplo más: la rula avilesina recibió 216.293 kilos de merluza, una costera que se mantiene fija en el calendario a diferencia de la del bonito o el bocarte, por ejemplo. Estas descargas supusieron el 90 por ciento de la merluza descarga en Asturias el pasado julio. Como último caso: la bacaladilla también sumó 93.672 kilos en Avilés de los 108.804 descargados ente el conjunto de las lonjas asturianas, siempre según datos de Pesca.

El sistema de gestión de venta de productos pesqueros instalado en Nueva Rula de Avilés se ha convertido en un referente nacional y europeo. "Hemos sido capaces de conjugar experiencia y tecnología, creando un sistema moderno y transparente", explican desde la entidad. Apuntan: "La garantía de calidad de los productos puestos a la venta es nuestra seña de identidad, por lo que en todo momento el producto es tratado con el máximo rigor para mantener sus propiedades".

Ahora la rula se prepara para una obra –cinco millones de euros de inversión– llamada a modernizar las instalaciones para estar a la vanguardia en las ventas.

Las descargas en la lonja

En julio de 2025 se subastaron: 209.767 kilos de anchoa/bocarte, 879.835 de bonito del norte, 93.672 de bacaladilla y 216.293 de merluza, entre otras muchas especies. En julio de 2024 se rularon, entre otras especies, las siguientes de importante valor comercial: 64.493 kilos de bocarte, 625.570 de bonito del norte, 15.537 de bacaladilla y 198.000 de merluza.