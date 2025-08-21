Salen a la venta las entradas para la zarzuela "Carretera de Avilés: el viaje"

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Regresa al Centro Niemeyer la zarzuela "Carretera de Avilés: el viaje", un espectáculo que el año pasado, entonces por primera vez, conquistó al público, con lleno absoluto en el auditorio del complejo cultural de la ría. La zarzuela –guion y dirección del promotor musical Béznar Arias– se celebrará el 20 de diciembre a las 20.30 horas. Las entradas saldrán a la venta hoy a las 11.00 horas, al precio de 18 euros (15 euros para socios del Club Cultura, hasta un máximo de 200 localidades).

"En esta zarzuela donde confluyen la canción asturiana y la lírica, la tonada y la danza asturiana, las voces corales, la dramaturgia, y la canción popular de Avilés, se va desgranando un repertorio entrañable, melancólico pero no triste, y a su vez alegre y ‘chigrero’", explican.

En el elenco: Emilio Menéndez, tenor; Paula Lueje, soprano; Rubén Tamargo, tonada; Manuel Reguero "El Maestru", monologuista; Aida Suárez, piano; Paula Prieto, violín; Virginia Fernández, violonchelo; Sergio Lomas, trompeta; Rubén Pérez, trompa; Bruno Muñoz, bombardino; Centro de danza "Teresa Tessier"; Grupo de Canto Amigos de Miranda; Amigos de la Danza Prima; Sabugo ¡Tente Firme!; David "Borrumba"; Juan "El Candin", Luis "Spass", Antonio "Nostalgia", Antonio "El Pandereto", Grattiani Rosalba, acordeón; Miguel Lana, "actor", Pedro Luis Álvarez, sonido; Álvaro Celemin, iluminación; Bruno Rodriguez, visuales; y Andrea Parissi, diseño. Los textos serán de Arias y Santiago García Castañón, poeta.

TEMAS

Salen a la venta las entradas para la zarzuela "Carretera de Avilés: el viaje"

