El verano se despide con mucho arte para los más pequeños

El verano se despedirá con mucho arte. O esa es al menos la apuesta de Avilés con una programación que se desarrollará el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre con actividades gratuitas dirigidas al público familiar, propuestas que intentarán acercar el arte, la cultura y el patrimonio local a los más pequeños.

El programa "Un verano con mucho arte" se presentó ayer en el Ayuntamiento de Avilés de la mano de Raquel Ruiz, concejala de Turismo y Juventud, y Patricia Pérez, responsable de Cuéntame un Cuadro, la empresa encargada del desarrollo de las actividades. Todos los talleres, salvo uno, serán en el Palacio de Maqua.

El primer taller será el viernes día 5 de 12.00 a 12.45 horas para estimulación musical temprana, orientado a familias con menores de 0 a 3 años. Ya por la tarde, de 18.00 a 19.00 horas, la protagonista será la naturaleza, una importante vía de inspiración en la Historia del Arte y por eso, se llevará a cabo un original taller de arte orientado a familias con menores a partir de 3 años inspirado en los espacios naturales de la Villa de Avilés.

"Avilés medieval...¡En familia!" es el título del recorrido guiado, enfocado a familias con menores a partir de 5 años, en el que descubrirán todos los secretos del Avilés medieval resolviendo algunas pruebas a través de un mapa secreto. El punto de encuentro será en el Ayuntamiento a las 12.00 horas.

La última actividad se titula "El león de Rosa", un teatro familiar, enfocado a familias con menores a partir de 5 años, para conocer la vida y la obra de la pintora. Será de 18.00 a 18.45 horas.