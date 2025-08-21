Xuama hace escuela en Avilés: "Hay que hacerlo muy bien y ser muy bueno para poder vivir del tatuaje"

Juan Manuel García Fernández dice poco en cuanto a quién es. Pero si vamos a su nombre de batalla, pocos son los que no lo conocen: Xuama es uno de los tatuadores más prestigiosos del país. No en vano lleva 30 años dibujando cuerpos, décadas de experiencia que avalan su buen hacer desde un estudio en Julia de la Riva, en Avilés. Ahora y por primera vez Xuama es "profe" de un curso de tatuaje artístico de 150 horas impulsado por la Cámara de Comercio de Avilés y dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años.

Un momento del curso. / LUISMA MURIAS

El novedoso taller comenzó a mediados de julio y cuenta con diez alumnos llegados a Avilés de distintos rincones del Principado. El perfil: "Chavales que ven posibilidades de tener una profesión como tatuador", apunta Xuama García, que hace tres décadas ya vio que la de tatuador era una profesión con futuro.

"Es cierto que a día de hoy las cosas han cambiado mucho. Ha aumentado muchísimo el número de tatuadores en España, por ejemplo. Tal vez porque se empezó muy tarde. También el tatuaje, socialmente, cada vez se ve mejor", reconoce el avilesino. En su estudio son once profesionales. "Tengo un muy buen equipo. Y prácticamente tatuamos todos los días y tocamos todos los estilos: realismo, tradicional, tradicional japonés, new school, neotraddy, minimalismo, puntillismo, maori, tribal...", valora el experto, que tiene en su nómina de clientes a famosos de la talla de Fernando Alonso, el campeón asturiano de Fórmula 1.

Ahora, entre salas de tatuaje, guantes de látex de color azul y dibujos, muchos dibujos, andan los estudiantes del curso de la Cámara, cada cual con su motivación. Cada trazo cuenta una historia. En el taller de Julia de la Riva la tinta se fusiona con emociones "creando un lazo familiar entre el arte grabado en la piel y la amistad . El mensaje que Xuama trasmite a sus alumnos: "Hay que hacerlo muy bien y ser muy bueno para poder vivir de esta profesión".

Le escucha con atención María Noriega López, de Oviedo y 21 años. Se inscribió en el curso tras ver un anunció de Instagram. "Justo entonces me quedé al paro y este es un tema que siempre me había gustado, pero nunca tenía tiempo ni dinero para hacerlo", manifestó la joven, que considera que gracias al curso está aprendiendo a dibujar. "Esa es la base del tatuaje", reconoce mientras da sus primeros pasos en el mundo del tatuaje sobre piel sintética.

Otra de las alumnas del curso es Noa González Couso, de 16 años y natural de Oviñana (Cudillero). Llegó al taller tras ver una historia de Instagram del estudio de Xuama. No le importaría, en un futuro, dedicarse profesionalmente al mundo del tatuaje.

Alejandro Carrón, natural de Colombia y ahora residente en Gijón, de 17 años también sigue las lecciones de Xuama García. "Yo hice un curso higiénico-sanitario anteriormente relacionado con este mundo y ahora me metí en este que está muy bien", apunta este joven que, dentro de las ramas del "tatoo" le gusta el lettering, el estilo "old school" y el "dark".

Marina Ram Suárez, de Oviedo y Alejandro Pulido, de Avilés son otros dos jóvenes que ahora, y gracias al impulso de la Cámara de Comercio de Avilés, siguen la doctrina de Xuama, un pintor de cuerpos que ahora hace escuela entre los amantes del arte grabado en la piel.