Avilés aplaude el retorno de los caballitos a un San Agustín "con muchas ganas de fiesta"

"Ya está aquí San Agustín, qué ganas tenía", expresa Manuel Álvarez, avilesino en la diáspora madrileña. El ambiente festivo inundó las calles de la villa de Avilés en el primer día de las fiestas. La jornada inaugural de San Agustín abrió con el mercadillo de La Exposición y estrenó una novedosa propuesta de alumbrado en las puertas del recinto ferial. Los más pequeños, que el año pasado se quedaron sin caballitos, tienen una amplia oferta en el entorno del Suárez Puerta y también en la plaza Pedro Menéndez. "Lo echábamos mucho de menos, nos aburrimos bastante sin colchonetas. Cuesta decidirse por una, aunque alguna ya la descarto porque me da algo de miedo subirme", explicó Marina Rodríguez, vecina de Avilés, en pleno disfrute de las atracciones.

La gran novedad del recinto es un portón con luces de colores, al más puro estilo de la feria de abril, que recibe a los visitantes en uno de los accesos. Cuando cayó el sol por detrás de los edificios, después de una cuenta atrás, la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, junto a un grupo de niños, encendió la estructura con un pulsador preparado para la ocasión. "Queda muy bonito, será aún mejor cuando anochezca por completo y se vea claramente desde todas las partes del recinto", aseguró el ovetense Rubén Sampedro.

Un grupo familiar, ante uno de los puests del ferial.

El sentir general es claro, los vecinos tienen ganas de San Agustín.El único interés de los más pequeños de la villa es pasar tiempo subidos a las colchonetas y en los juegos de la feria. La juventud se decanta por las verbenas y pasear por los mercadillos es un plan perfecto para aquellos que buscan entretenimiento en familia. "Las fiestas tienen mucha mejor pinta que el año pasado, es que venimos de una edición muy pobre", dijo Alejandro García. "Nos encantan las orquestas. El cartel cuenta con buenos grupos y con gente reconocida, seguro que lo pasamos muy bien", añadió.

Los feriantes ansían un "remonte" festivo

La satisfacción por la mejora del programa y de la oferta festiva, convive con la sensación, muy extendida entre la gente, de que «teniendo en cuenta la dimensión de Avilés, San Agustín tiene mucho más potencial por explotar y podrían ser unas celebraciones mucho más potentes».

Los feriantes están contentos de regresar a estas fiestas, después de un último año turbulento. Los caballitos se pusieron en macha durante la tarde de ayer y, la gran mayoría, estarán funcionando hasta el final de las fiestas. «Es cierto que todas estas máquinas de feria no pasan por su mejor momento, pero esperamos remontar el vuelo en este tipo de fiestas con tanta gente», apuntó Lauriana Vega, propietaria de un tenderete de peluches.

Noemí Rodríguez e Isabel Menéndez destacan la oferta «familiar», los caballitos. «Hay más localizaciones y más propuestas para los niños, el año pasado fue triste», indican ante un hinchable instalado en Pedro Menéndez. «También hay conciertos, vamos, para no entrar en casa», añaden entre risas.

Una de las feriantes que llenaron el recinto de La Exposición.

Unos metros más allá, Leoncio Serrano y Esther González ya perciben «mucha actividad» el primer día. «Si hay gente en la calle eso siempre es bueno, te anima a salir», abunda Serrano. Roberto Pereiras es de los que opina que las fiestas de San Agustín «tienen que llenarse» para que «ganen mucho los bares y la gente se lo pase bien», que es el objetivo de toda fiesta. Y de eso saben los «Sotomonte» que le dieron el toque hard rockero a la jornada inaugural desde el quiosco del parque del Muelle. Más tarde, actuó la orquesta «Cinema» en La Exposición, pero eso ya fue otra película.

«Esperamos unas fiestas marcadas por la participación y la buena convivencia de todos los usuarios. Tenemos un programa pensado para todo tipo de públicos y esperamos que salga todo de la mejor manera posible», comentó, Yolanda Alonso, concejala de Cultura Y Festejos del Ayuntamiento de Avilés. «Las orquestas y las verbenas son un clásico de nuestras fiestas, especialmente entre la gente joven. Pero también hay muchas ganas de poder disfrutar de los conciertos del Parque del Muelle y de la música de Carlos Baute en el Niemeyer», añadió, haciendo un breve repaso a la oferta musical. n