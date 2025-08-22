Avilés recuerda a Fernando Balbuena con música y poesía

Los cursos de La Granda aprovecharon una de sus últimas citas para homenajear la figura de Fernando Balbuena. Este empresario e intelectual asturiano dejó un gran legado cultural, y la institución que impulsa los seminarios estivales abandonó su formato de ponencias y quiso recordarle con algo más de una hora de poesía y música. "Fue un hombre que guardó muchas similitudes con las ideas de la época renacentista. No coincidió en términos temporales, pero sus inquietudes e intereses eran propios de esta corriente", señaló Santiago García, catedrático emérito de la Western Carolina University, que se declaró "apasionado" de la obra del protagonista.

Rocío Almansa y Marcelino García fueron los encargados de poner el toque musical a la cita. El sonido de sus violines se intercalaba con una selección de poemas de diferentes autores entre los que, ineludiblemente, se encontraban algunas de las grandes piezas de Balbuena. "Primero seleccioné los poemas de Fernando y después busqué otras obras que tuviesen alguna relación con la temática que se trata. El paso del tiempo y el inicio de la vida son dos temas recurrentes", explicó Esperanza Medina, profesora y poeta nacida en Avilés, encargada de la selección de piezas.

Los encargados de presentar el evento definieron su faceta profesional diciendo que "fue un hombre que propició numerosas actividades culturales y publicó numerosas obras que influenciaron a toda una generación de amantes de la poesía". Cuando se acercaron a la faceta humana, destacaron que "era un hombre cálido, con muy buena conversación y un gran amigo de aquellos que le acompañaban en su día a día. Además de ser una persona muy generosa".