Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad

Avilés tendrá un nuevo hotel. El Ayuntamiento ha concedido licencia de obra para acondicionar como establecimiento hotelero el edificio ubicado en el número 3 de la plaza de España. El nuevo hospedaje tendrá 25 habitaciones, 22 de ellas dobles y tres dobles.

El edificio en el que se instalará el nuevo hotel fue primero una residencia geriátrica y actualmente se encuentra en desuso. Consta de planta baja, dos alturas y bajo cubierta. En las obras no se incrementará la edificabilidad ed la finca. Además, este inmueble cuenta con protección jurídica de "Edificación Monumental con Protección Integral", de acuerdo con lo establecido en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico de Avilés. Asimismo, el inmueble forma parte del Conjunto Histórico de La Villa, y cuenta con un nivel de interés "Muy alto".

Esto hace que únicamente estén permitidas actuaciones para su mantenimiento y conservación, consolidación o reparación, restauración o recuperación y acondicionamiento. Está previsto que los trabajos se prolonguen durante tres meses.

La distribución actual del edificio se conservará en su práctica totalidad, si bien se realizarán ajustes puntuales en la tabiquería, principalmente para adaptación de las dimensiones de cuartos de baño y habitaciones con respecto a las anteriores, acondicionadas para uso como residencia geriátrica.