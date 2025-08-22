Berto Cayarga, jugador del Real Avilés: "Para sofocar el calor, lo mejor, la sidra y para la resaca, un kebab"

Berto Cayarga, uno de los nuevos fichajes del Real Avilés en Primera Federación inaugura esta serie de entrevistas festivas con las que LA NUEVA ESPAÑA trata de repasar las preferencias de los avilesinos para las próximas jornadas festivas.

Cayarga formó parte de la plantilla del Deportivo de La Coruña que consiguió el ascenso a Segunda División hace dos campañas. Llega a la ciudad tras disputar treinta encuentros en Irún, tres de ellos como titular, anotando un tanto y repartiendo tres asistencias. Y suma dos temporadas con menos protagonismo del esperado en Primera Federación.

En cambio, fue una pieza muy importante en el Cartagena, con el que fue titular habitual durante dos cursos en Segunda División. El futbolista también pasó por el filial del Sporting de Gijón, por el Racing de Santander en Primera Federación y por el Radomiak Radom de la liga polaca. Su última campaña ha sido un tanto amarga, ya que el Real Unión terminó perdiendo la categoría. Afronta las fiestas de San Agustín con el ánimo de disfrutar.

-¿Cuál sería la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

-Cualquier canción de Melendi me vale.

-¿Para un fiestero de pro qué hay que hacer: descansar, salir de noche, al vermú?

-Vermú y salir de noche.

-¿Con qué se sofoca el calor: gin tonic, sidra, café con hielo...?

-Una buena sidra.

-¿El mejor remedio para la resaca?

-Un kebab

-Si tuviera que plasmar en una imagen las fiestas de San Agustín, ¿cual sería?

-Ahora mismo, un concierto en el Niemeyer

-¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera en las fiestas de San Agustín?

-SFDK

-¿La mejor copla para salir de fiesta?

-"El mambo", de Kiko Rivera.

-¿Cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

-Las Meanas.

-¿En qué fiesta se encuentra usted más cómodo en Avilés: el Antroxu, El Bollo o, ahora, por San Agustín?

-Es complicado, pero me quedo con el Antroxu.