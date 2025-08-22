La Curtidora eleva ingresos con precios contenidos

El presupuesto para 2026 llega a 678.245 euros, un 6,7% más que al cierre de 2024

Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

La elevada ocupación de las instalaciones incrementa los ingresos del Centro de Empresas La Curtidora un 6,7% para los presupuestos de 2026, respecto a las cuentas consolidadas de 2024 y pese a mantener invariables los precios desde 2015.

El Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora, aprobó ayer el Plan Provisional de Ingresos y Gastos para 2026, que asciende a 678.245 euros.

Tras la reunión se trasladó que a 30 de junio estaba ocupado el 88% del espacio total disponible en el centro de empresas. Se especificó además que está ocupado el 82,71% en oficinas y la totalidad de las naves.

Uno de los fines de La Curtidora es ofrecer espacios y servicios adaptados a las necesidades de empresas y profesionales a un precio competitivo. Así, hay oficinas en alquiler desde 120 euros al mes con mobiliario, Internet, telefonía fija y servicios comunes incluidos. Las naves se pueden alquilar desde 360 euros mensuales también con todos los servicios generales incluidos. A esto se suman espacio de coworking desde 75 mensuales o por días y semanas, con todos los servicios necesarios, además de salón de actos, salas de reuniones, despachos y aulas desde 12 euros la hora.

La excelencia

La Curtidora, constituida en 1995, ha sido el punto de partida de 374 nuevas empresas, con una tasa de supervivencia del 77,12% a los cinco años, y ha facilitado la implantación de 154 empresas procedentes de otros municipios de España.

Se trata del mayor centro de empresas de Asturias, que al cumplir 30 años inspiró a 800 firmas e impulsó 2.200 empleos. Su éxito ha situado a La Curtidora en la excelencia a nivel nacional, con las mejores cifras del país en su segmento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
  2. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  3. Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
  4. El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
  5. Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
  6. La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta
  7. Aquí se nos ve más', valoran los vendedores ambulantes de la plaza ahora en La Cámara
  8. Crece la soledad en Avilés: estos son los hogares habitados por una sola persona en la ciudad

"Míster Asturias" asciende a la cumbre nacional de la belleza: así fue la experiencia en Tenerife del avilesino Juan Manuel del Rivero

"Míster Asturias" asciende a la cumbre nacional de la belleza: así fue la experiencia en Tenerife del avilesino Juan Manuel del Rivero

Berto Cayarga, jugador del Real Avilés: "Para sofocar el calor, lo mejor, la sidra y para la resaca, un kebab"

Berto Cayarga, jugador del Real Avilés: "Para sofocar el calor, lo mejor, la sidra y para la resaca, un kebab"

El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas

El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas

Los "guajes" de Rivero vuelven a la carga

Los "guajes" de Rivero vuelven a la carga

"Sexpiertos" pondrá el broche de oro a DiversAvilés

La Curtidora eleva ingresos con precios contenidos

La importancia de las vacaciones

La hostelería y el comercio de Castrillón organizan una fiesta por la vuelta al cole

Tracking Pixel Contents