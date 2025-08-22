La Curtidora eleva ingresos con precios contenidos

La elevada ocupación de las instalaciones incrementa los ingresos del Centro de Empresas La Curtidora un 6,7% para los presupuestos de 2026, respecto a las cuentas consolidadas de 2024 y pese a mantener invariables los precios desde 2015.

El Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora, aprobó ayer el Plan Provisional de Ingresos y Gastos para 2026, que asciende a 678.245 euros.

Tras la reunión se trasladó que a 30 de junio estaba ocupado el 88% del espacio total disponible en el centro de empresas. Se especificó además que está ocupado el 82,71% en oficinas y la totalidad de las naves.

Uno de los fines de La Curtidora es ofrecer espacios y servicios adaptados a las necesidades de empresas y profesionales a un precio competitivo. Así, hay oficinas en alquiler desde 120 euros al mes con mobiliario, Internet, telefonía fija y servicios comunes incluidos. Las naves se pueden alquilar desde 360 euros mensuales también con todos los servicios generales incluidos. A esto se suman espacio de coworking desde 75 mensuales o por días y semanas, con todos los servicios necesarios, además de salón de actos, salas de reuniones, despachos y aulas desde 12 euros la hora.

La excelencia

La Curtidora, constituida en 1995, ha sido el punto de partida de 374 nuevas empresas, con una tasa de supervivencia del 77,12% a los cinco años, y ha facilitado la implantación de 154 empresas procedentes de otros municipios de España.

Se trata del mayor centro de empresas de Asturias, que al cumplir 30 años inspiró a 800 firmas e impulsó 2.200 empleos. Su éxito ha situado a La Curtidora en la excelencia a nivel nacional, con las mejores cifras del país en su segmento.