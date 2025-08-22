Detienen a un hombre tras robar perfumes en un negocio de la calle La Cámara
La Policía Local localizó al ladrón en la calle La Muralla
I. G.
La Policía Local ha detenido a un hombre sobre las 19.00 horas en la calle La Muralla. Minutos antes había sustraído dos perfumes de un establecimiento especializado situado en la parte alta de la calle La Cámara. Ambos perfumes, de la marca Guerlain, están valorados en 200 euros, cien por cada unidad. Las empleadas de la perfumería vieron como el ladrón salía de la tienda, por la salida más próxima a la plaza del Ayuntamiento. "Iba tranquilo", comentaron. Dieron entonces el aviso a una patrulla de la Policía Local en El Parche. Y les advirtieron tras seguir sus pasos unos metros que el caco se había dirigido por la calle San Bernardo. La descripción dada por las empleadas de la perfumería sirvió para localizarle."Estos robos son el pan nuestro de cada día", afirmaron.
Los agentes dieron con el ladrón en la calle La Muralla, mientras el tren turístico esperaba para arrancar una vuelta más por el casco urbano de la villa. Una patrulla realizó la intervención y momentos después llegó otra como refuerzo.
