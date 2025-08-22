El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas

Prisión comunicada y sin fianza. Esa es la medida cautelar decretada ayer por la jueza de refuerzo que se encuentra actualmente a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Avilés para el detenido por el crimen de La Folleca. La providencia fue interesada por la Fiscalía, que le considera autor de un delito de homicidio. La defensa, ejercida por Ángela Moral, afirmó a las puertas de los juzgados que su representado había negado los hechos ante el juez.

El detenido, que llevaba en Comisaría desde la mañana del martes, cuando fue arrestado en un conocido bar de Sabugo, llegó a los juzgados de Avilés en un coche de la Policía Nacional. Eran las 11.07 horas cuando el vehículo, con las lunas de los asientos traseros tintadas, en los que se intuye que iba el principal sospechoso de haberle quitado la vida a Noelia González a golpes y cuchilladas en la noche del lunes, accedía a través de la cochera a las dependencias judiciales de Marcos del Torniello.

Minutos después lo hacía a pie su abogada, Ángela Moral, designada por el turno de oficio, en compañía de su compañero de despacho, Juan Antonio Blanco. Ambos rehusaron hacer declaraciones a los medios a su llegada. Y ambos permanecieron en el edificio de los juzgados hasta las 16.43, momento en el que otro coche de la Policía Nacional se llevó al arrestado a la Comisaría, donde estaba previsto que le recogiese un transporte de la Guardia Civil para su traslado a la cárcel de Asturias.

Por el medio –con un par de breves parones en los que los letrados tomaron un tentempié en una cafetería situada frente a las dependencias judiciales– hubo largos tiempos de espera y algo más de una hora de declaración del arrestado. Según la defensa, negó en todo momento los hechos. Si bien, ante la contundencia de las pruebas recabadas por la Policía Nacional, y "dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, podría imponérsele al detenido; y al entender que existe riesgo de fuga y de posible destrucción de pruebas", la Fiscalía solicitó la prisión provisional para el principal sospechoso del crimen, camarero en un conocido restaurante de Avilés.

La petición fue atendida por la juez de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1, en funciones de guardia. En principio, al arrestado se le atribuye un delito de homocidio, una calificación que puede variar a lo largo de la instrucción.

Violencia de género

Según ha podido saber este periódico, consta al menos una denuncia por violencia de género sobre el investigado. Si bien, pese a ello, fuentes consultadas señalan que, a priori, no era el perfil de criminal que pudiese cometer un homicidio como el perpetrado el lunes en La Folleca.

El crimen que ha conmocionado a la comarca avilesina tuvo lugar en algún momento de la noche del lunes. Casi con total seguridad después de las 22.30 horas, ya que la madre de Noelia González afirmó a este periódico que habló por teléfono con su hija sobre esa hora. Algunos vecinos aseguraron haber escuchado voces en la vivienda que víctima y sospechoso compartían –ella le tenía alquilada una habitación a él–, pero no fue hasta un rato después, cuando el novio de la Noelia Gutiérrez llegó a la vivienda y se la encontró tirada en la cocina sobre un charco de sangre.

El principal sospechoso fue, en todo momento, el arrestado: un camarero que trabajaba en un conocido restaurante de Avilés, y que fue apresado por la Policía Nacional en la mañana del martes. Según ha podido saber este periódico, el detenido había pasado una noche larga y de taxi en taxi antes de ser engrilletado por los agentes en un bar de Sabugo.

Quienes le conocían no daban crédito. "Era el tío más pancho", afirmaban sobre el hombre, que contaba a su entorno que había sido militar en Cáceres y que había dejado el Ejército por amor. Desde entonces había ido encadenando diferentes trabajos en la hostelería.

La víctima, Noelia Gutiérrez, tenía 45 años y regentaba una peluquería canina en Raíces (Castrillón). Era muy querida por sus vecinos y sus clientes destacaban de ella el amor con el que trataba a los animales. El crimen dejó rotos a sus padres, Aladino González y Victoria Gutiérrez, un matrimonio muy querido y conocido en la ciudad, donde fueron fundadores de la asociación Aunando fronteras, que gestiona el hermanamiento de Avilés y de Saint-Nazaire.

Prosigue la búsqueda de pruebas en La Folleca. Agentes de la Policía Nacional inspeccionaron ayer, nuevamente, el entorno de la escena del crimen. Los policías, que cortaron durante unas horas la carretera de acceso a la barriada, que se encuentra en la frontera de Avilés con Raíces (Castrillón), emplearon drones para estas labores. Por ahora no ha trascendido qué es lo que buscan. La vivienda en la que fue hallada muerta Noelia González, una casa de planta baja con un pequeño patio delante, ha permanecido custodiada por agentes desde el martes.