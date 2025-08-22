Más espacios festivos, un singular encendido y... mucho más: así arranca Avilés su gran semana de San Agustín

Una ciudad sin fiestas es una ciudad en asfixia emocional, una ciudad muerta. La fiesta, una necesidad humana tan antigua como el lenguaje, tan fundamental como el sueño o el afecto, pese al incremento número de detractores hacia el ruido que acompaña a las jornadas de celebración, se impone estos días en Avilés. Será a partir de las seis de la tarde cuando la Banda de Música, en su recorrido por las calles del centro, oficialice que la ‘folixa’ ha comenzado. Y este año llega, además, con novedades. La primera, más espacio para el ferial, con el Suárez Puerta como recinto complementario al de La Exposición para las atracciones infantiles.

Abrirán a las seis y media, igual que el espacio ‘gastro’ y el recinto reservado para la música y las verbenas nocturnas. La otra novedad es que se realizará un acto inaugural del encendido del recinto de La Exposición, al modo de una feria, con portada iluminada para la ocasión, en la que se dará color al mensaje de que Avilés está ya en fiestas.

Casi al tiempo de echar andar el ferial, en la Casa de Cultura se celebrará, a partir de las 19.30 horas, la gala inaugural del Festival Internacional Música y Danza Popular, que se traslada desde el Niemeyer donde tenía lugar en ocasiones anteriores. Actuarán agrupaciones de Ucrania, Chile, Costa Rica, África y España, que ayer mismo realizaron varios pasacalles por la ciudad, con gran éxito de público.

Esta cita musical se completa, en el parque del Muelle, a las 21.00 horas, con la primera actuación del ciclo Factoría Sound Summer, que corresponde este viernes al grupo "Sotomonte". El protagonismo de la primera verbena, de vuelta al recinto de la Exposición, será para la Orquesta Cinema, cuyo primera pase será pasadas las diez y media de la noche.

El ferial infantil de La Exposición y el Suárez Puerta suma cerca de una veintena de atracciones infantiles y juveniles. El estadio se une a las fiestas acogiendo parte del recinto ferial en la zona del fondo sur del campo. En su interior se instalará el Tren de la Bruja, el Dragón, el Scalextric o la Pista Americana Infantil. El público podrá acceder desde la pista de la Exposición donde se instalan las atracciones más voluminosas, como la noria, los coches de choque o el saltamontes. Además, el paseo central del parque de Las Meanas y la plaza de Pedro Menéndez también acoge otra parte de este ferial expandido en esta edición de San Agustín.

Y en esa reivindicación contemporánea de que los espacios urbanos son para los ciudadanos que los habitan, la ciudad sumará en los próximos días nuevos espacios festivos, en las calles del casco histórico, con el mercado medieval; en el pabellón de La Magdalena, con el concurso de ganado y en las plazas centrales de la villa, con un sinfín de espectáculos musicales, culturales y deportivos. Todo, para llegar plenos de actividad a la jornada del 27 al 28, cuando los fuegos artificiales iluminarán un Avilés que despedirá, tras casi una semana de celebraciones, una temporada estival que va camino del récord, a juzgar por la animación de sus calles en estas semanas.

La de San Agustín es mucho más que una celebración, sea oficial o informal, en Avilés es un sentimiento. Para unos es la semana grande, para otros el colofón del verano. Depende. Para todos, fiesta.