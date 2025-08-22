Exposición de escultura en el centro Puerta del Mar de Soto del Barco

El centro de interpretación Puerta del mar de San Juan de la Arena acoge una exposición de cultura que lleva por título "Maternidaes, formes. Formas de maternidad". Los trabajos expuestos son obra de José Manuel Díaz Alonso. La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Soto del Barco y estará abierta hasta el 21 de septiembre. El público interesado en visitarla podrá hacer los lunes, jueves, viernes y sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00. Los martes la exposición permanecerá cerrada, mientras que los miércoles y domingos estará disponible solo en horario de mañana, de 11.00 a 14.00. Esta muestra ya ha pasado por otros concejos de Asturias, entre ellos en Aller.