Exposición de escultura en el centro Puerta del Mar de Soto del Barco
El centro de interpretación Puerta del mar de San Juan de la Arena acoge una exposición de cultura que lleva por título "Maternidaes, formes. Formas de maternidad". Los trabajos expuestos son obra de José Manuel Díaz Alonso. La muestra está organizada por el Ayuntamiento de Soto del Barco y estará abierta hasta el 21 de septiembre. El público interesado en visitarla podrá hacer los lunes, jueves, viernes y sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00. Los martes la exposición permanecerá cerrada, mientras que los miércoles y domingos estará disponible solo en horario de mañana, de 11.00 a 14.00. Esta muestra ya ha pasado por otros concejos de Asturias, entre ellos en Aller.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta
- Aquí se nos ve más', valoran los vendedores ambulantes de la plaza ahora en La Cámara
- Crece la soledad en Avilés: estos son los hogares habitados por una sola persona en la ciudad