Los "guajes" de Rivero vuelven a la carga

Después de dos décadas sin encontrarse, los "guajes" de Rivero, los niños de la popular calle avilesina que coincidían en el catecismo, volverán a reunirse este próximo 29 de agosto. Y lo harán bajo el lema "Camino al catecismo", para recordar aquellos años en que compartían una feliz infancia y la divertida juventud en el entorno de la céntrica calle y de sus travesías. Los "guajes" vuelven así a la carga tras veinte años de cese involuntario de la convivencia. Porque antes tampoco se veían todos los años. "Echaremos de menos a muchos", anuncia Carlos Martínez Guardado quien, junto a Mirtha Pruneda, Félix Martín y Javier Claros, se ha embarcado en una nueva convocatoria de estos encuentros.

Una pasada edición de los encuentros de los «guajes» de Rivero.

En anteriores reuniones hubo "guajes" de hasta 100 años y los más jóvenes andaban por los 40. Ahora una mayoría ya peina canas. "Lo que hacemos es hablar de lo que vivimos cuando estábamos en Rivero. Nos reunimos en estas fechas para intentar juntar a los más posibles", explican los organizadores.

Suya es también una imagen simbólica de la villa durante las procesiones de la Semana Santa. El gallo en bronce que acompaña el paso de San Pedro fue donado hace años por el colectivo de los "guajes" de Rivero. Muchos de ellos todavía acompañan la imagen del discípulo en los recorridos procesionales por la ciudad, donde San Pedrín cuenta con gran devoción.

La denominación de la calle como Rivero corresponde a un vallado que se realizó antaño para contener el agua que bajaba por los prados de lo que hoy es el parque de Ferrera. Y la cuestión de las humedades acompañó siempre a la historia de la calle. Pero los "guajes" de Rivero prefieren ahora darse un chapuzón de recuerdos y para ello han convocado la cita del día 29, que comenzará a las siete de la tarde, en el crucero del albergue de peregrinos, desde donde avanzarán hacia El Parche, San Nicolás de Bari y los "jardininos", por donde entraban al catecismo.

Los "guajes" de Rivero vuelven a la carga

Les saludará la presidenta de la Asociación Asturgalaica Santiago Apóstol, Mayte Gonzalo Esteban e iniciarán el paseo por la calle acompañados de María Josefa Sanz, Pepa, catedrática de Universidad de Oviedo y Cronista Oficial de Avilés, quien hablará durante el recorrido sobre la historia de la calle que da nombre a los "guajes" de Rivero.

Para las siete y media está prevista la llegada a los caños y a la capilla de San Pedrín, donde les esperará Pelayo con su bombo de barquillos y Los Valencianos con su histórico carro de helados, como si se tratara de una "quedada" de chiquillos. La capilla estará abierta para estar jornada y recibirá a los participantes Carlos Mora, Hermano Mayor de la Cofradía Santísimo Cristo de Rivero y San Pedro Apóstol. Posteriormente, se incorporará Alfonso López, párroco de San Nicolás de Bari, parroquia a la que pertenece la calle Rivero y sus travesías.

"Esto una primera experiencia después de 20 años sin reunirnos", aclaran los impulsores del reencuentro de los "guajes" de Rivero, "como esto salga, pensaremos en otras actividades".