La hostelería y el comercio de Castrillón organizan una fiesta por la vuelta al cole
La vuelta al cole no será ningún drama en Castrillón. La hostelería y el comercio local organizan una fiesta pensada para los más pequeños coincidiendo con el inicio del curso escolar. La cita, que se celebrará este año por primera vez, llevará por título Vuelta al Cole Divertida, y está impulsada por Castricom. Se celebrará del 10 al 14 de septiembre entre las 11.00 y las 21.00 horas en la plaza de Europa de Piedras Blancas. Está previsto que se celebren distintos talleres infantiles y la instalación de camas elásticas e hinchables, a los que se accederá con fichas que se repartirán en los establecimientos adheridos a la promoción. La Junta de Gobierno local dio ayer luz verde a la organización de esta cita, así como a un proyecto de renovación de conductores eléctricos en Pillarno.
