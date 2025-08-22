El local juvenil de Castrillón suma 2.778 visitas en el primer semestre

El local juvenil de Castrillón sumó un total de 2.778 visitas en el primer semestre del año. Estas cifras fueron hechas públicas ayer en la comisión de Servicios a la Ciudadanía del concejo. De los mismos datos se extrae que enero fue el mes con mayor asistencia y que uno de cada tres jóvenes que utiliza las instalaciones, lo hace de manera recurrente.

El primer mes del año fue el de mayor afluencia, con 506 usos por parte de 245 jóvenes. Los días no lectivos, los de inicio de año, coincidiendo con las vacaciones de Navidad, fueron los de mayor movimiento de público. Marzo, con 586 visitas y 223 participantes diferentes, fue el segundo en este ranking.

Las cifras también dejan al descubierto que los que prueban las instalaciones de la calle Acebo, repiten. Una veintena de personas acuden hasta en más de cinco ocasiones al más, y más de un 35% del total acude al menos en un par de ocasiones todos los meses.

La estadística municipal también refleja que son más los jóvenes que las jóvenes que acuden a estas actividades. Ellos suman 1.940 usuarios, frente a las 838 de ellas.

El local juvenil de Castrillón ofrece actividades para jóvenes de entre 12 y 30 años. Tienen actividad los viernes, sábados y domingos. Además, las instalaciones abren al público en horario de tarde todos los días de la semana.