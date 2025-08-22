Un mecenas de lujo para Avilés: Pérez Simón apuesta por la ciudad para más exposiciones de su colección

El Palacio de Balsera, antigua sede del Conservatorio Julián Orbón, acogerá muestras pictóricas públicas y privadas. Las obras de acondicionamiento tendrán que estar terminadas en diciembre de 2026, y quizás a partir de entonces se puedan visitar nuevas exposiciones de obras cedidas por el empresario y coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón.

El filántropo asturmexicano confirmó ayer que su fundación seguirá trabajando codo con codo con el Ayuntamiento de Avilés, "claro que sí". Lo hizo en su primera visita a la exposición "Artistas asturianos en la colección Pérez Simón", una muestra de catorce lienzos y seis esculturas cedidas por Pérez Simón que se podrá visitar hasta el 28 de septiembre en la Casa de Cultura.

La alcaldesa, Mariví Monteserín; la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso recibieron a Juan Antonio Pérez Simón y a su nieto Jorge Camacho Pérez Simón para acompañarles en una visita guiada que encabezó Alicia Vallina, comisaria de la exposición. Una comitiva a la que se sumó Amado Hevia, Favila, una de cuyas esculturas en bronce, "Las vendedoras del Fontán", se muestra en la exposición.

Ayuda de la UE

La regidora avilesina explicó al empresario asturmexicano (nacido en Turanzas, Llanes) que el Ayuntamiento de Avilés ha conseguido una ayuda de tres millones de euros de la Unión Europea para acondicionar el Palacio de Balsera, y dar cabida a exposiciones públicas y privadas.

La alcaldesa señaló posteriormente que "en el Palacio de Balsera esperamos trabajar mucho con coleccionistas, como Pérez Simón, y también con instituciones como el Reina Sofía o el Museo del Prado y el Bellas Artes de Asturias". Añadió que Pérez Simón es un claro ejemplo del éxito de la colaboración público-privada. "Él tiene la propiedad, nosotros los lugares de exhibición. Juntos podemos hacer cosas para que disfruten nuestros alumnos, vecinos y vecinas, gente que nos visita".

El empresario y coleccionista, propietario de más de 4.000 obras datadas desde la Baja Edad Media hasta la actualidad, calificó de "magnífica, bellísima y muy completa" la exposición de Avilés, de la que destacó especialmente el gran cuadro titulado "Romería", de Nicanor Piñole, ante el que pidió una fotografía con su nieto para su archivo familiar.

La unión público-privada

José Antonio Pérez Simón aseguró que Avilés acogerá más exposiciones de las obras que él atesora. "Nosotros consideramos, en ciertos momentos y con cierto tipo de pintura, que podría ser adecuado presentarlo aquí. Entonces se unen ambas partes, la buena voluntad del Ayuntamiento y nuestras ganas de presentar el arte". Eso sí, no se contempla una exposición fija en la ciudad, "sino un proyecto cada año".

La concejala Yolanda Alonso agradeció a Pérez Simón su colaboración gratuita, y relató como durante el Festival Celsius 232 eran muchos los jóvenes que acudían la sala de exposiciones para "leer rodeados de estos cuadros, combinando la literatura y el arte".

La consejera de Cultura resaltó la importancia del préstamo de la colección de Pérez Simón y destacó que "no es tan habitual esa sensibilidad para compartir una colección de arte". Por eso, añadió que "es muy generosa su forma de entender su vocación".

El recorrido por "Artistas asturianos en la colección Pérez Simón" acaba con un cuadro de Hugo Fontela titulado "Japanese pier", y fue Favila, su maestro, quien relató los inicios del pintor asturiano en la Escuela de Artes y Oficios con solo 13 años y su ambición.