"Míster Asturias" asciende a la cumbre nacional de la belleza: así fue la experiencia en Tenerife del avilesino Juan Manuel del Rivero

El avilesino y Míster Asturias, Juan Manuel del Rivero, viajó hasta Los Realejos, en Tenerife, para enfrentarse a los 51 candidatos más guapos de España. Ocho días de nervios y competición en los que formó parte de los 52 aspirantes que optaban al título como representantes de su categoría a nivel mundial. Sin embargo, no consiguió coronarse. El joven de Avilés participó en la categoría "Internacional", caracterizada por valorar a hombres con belleza, elegancia, personalidad y seguridad, lo que algunos definen como un verdadero "caballero". Sus oponentes llegaron desde todos los rincones del país, y aunque el asturiano reconoce que "éramos muchos y fue una competición muy reñida", también apunta que "hubo un compañerismo inexplicable, fue una experiencia muy buena y enriquecedora".

Durante esa intensa semana contó con un apoyo fundamental: su madre, su padre y su hermana. "Que estuviera allí mi familia fue mi motor", afirma. Un respaldo que, asegura, marcó sus días de pruebas y ensayos. "El certamen estuvo muy bien; no me quedé muy contento, quizá dentro de un tiempo volveré a repetir la experiencia cuando sea más adulto", confiesa.

Del Rivero recuerda que la primera noche sirvió para conocerse entre todos, un inicio que marcaría la tónica general del certamen, donde el compañerismo y las amistades fueron constantes. El segundo día en el municipio canario supuso la entrada en materia: "Empezamos a hacer sesiones fotográficas, a quedar con la prensa, y, día a día, se fueron sumando más sesiones y más entrevistas. Todos los días hacíamos algo diferente, algo nuevo, y eso la verdad que daba variedad", explica. El tercer día arrancaron los ensayos sobre el escenario, donde el jurado no perdió detalle a la hora de seleccionar a sus favoritos. "Yo el primer corte, en el que quitan a la mitad de los concursantes, no lo conseguí pasar. Cuando no me escogieron entre los 26 primeros me sentí decepcionado conmigo mismo. Yo creía que iba a pasar, pero luego pensé: tú no tienes el perfil que ellos buscan", reconoce.

El joven Juan Manuel del Rivero, durante su participación en la categoría "Míster Internacional" en Tenerife. / J. D. R.

El avilesino no esconde que una de las pruebas más complicadas fue la del traje regional: "En esa prueba del traje típico regional no había mucho que rascar, porque los más vistosos eran los del sur de Andalucía. No había posibilidades, porque los trajes del sur son mucho más atractivos", señala. Pese a ello, se lo toma con deportividad: "Ojalá haber podido ganar alguna de las pruebas, pero no me deprimo por ello. Veía a los concursantes, sobre todo a los que pasaron el primer corte, y notaba algo que yo no tenía: esa madurez, esa fisionomía más de adulto. Nosotros teníamos cara de niño".

La agenda no solo giró en torno a la belleza y a la pasarela, también incluyó espectáculos musicales como el de Falete, que sorprendió gratamente al candidato asturiano: "Me impresionó lo bien que canta". El sexto día se convirtió en uno de los más recordados por Del Rivero, al disputarse la prueba física de alto rendimiento. "Fui de los pocos que la conseguí terminar a tiempo. Fueron 20 minutos sin parar con ocho ejercicios: flexiones, zancadas con peso, burpees, sentadillas… Y entre ejercicio y ejercicio había que dar dos vueltas a un circuito. Era bastante exigente", relata. Esta prueba fue decisiva para la puntuación que determinó quiénes serían los finalistas.

Más allá de las clasificaciones, el joven asegura que se queda con lo vivido. "Mi paso fue bastante bueno, bastante contento. Siempre se puede exigir un poco más, pero me quedo con muy buenas sensaciones. Maravillosa. Fue una experiencia muy chula", resume. Su estrategia, añade, no fue otra que mostrarse tal cual es: "Mi estrategia de ser natural funcionó bastante bien. La gente me recordará no por quién soy, sino por cómo les hice sentir. Creo que he caído muy bien y a la gente le ha gustado conversar conmigo. Para mí eso ya es una victoria".

Aunque al principio afrontaba el certamen con cierta reticencia por la exposición digital que implicaba, reconoce que la experiencia fue positiva: "Esta semana se salió completamente de mi zona de confort, pero no me disgustó. Tuve fotos que subir". En redes, asegura, todo fue más amable de lo que esperaba: "En el concurso no tuve ninguna experiencia mala en redes sociales. Todo fue bueno. Me esperaba muchísimos comentarios negativos y no pasó nada de eso. Estoy contento. Tampoco te vas a rayar por un comentario de una persona que ni siquiera te conoce ni te va a ver en su vida".

Esa reflexión lo lleva a una crítica más amplia sobre la dinámica del ‘hater’: "Hay gente insatisfecha con sus vidas que no tiene nada mejor que hacer que meterse en redes y descargar su día de mierda con un comentario". Una experiencia que, pese a la decepción de no haber pasado el primer corte, le deja con la satisfacción de haber disfrutado, aprendido y representado a Asturias con naturalidad.