"Sexpiertos" pondrá el broche de oro a DiversAvilés

El festival DiversAvilés cerrará sus actuaciones el próximo domingo 21 de septiembre, a las 21.00 horas, en la Casa de la Cultura con la obra teatral "Sexpiertos". Las entradas saldrán a la venta durante el día de hoy, su precio será de 18 euros y se podrán adquirir en la taquilla de la Casa de la Cultura. También estarán disponibles en las webs del Teatro Palacio Valdés y en la de la empresa "Unientradas".

La obra es una comedia dramática que mezcla humor y emoción para hablar de amor, sexo, soledad y prejuicios. Sus protagonistas son Ana, una vendedora de caramelos llena de contradicciones, y Nico, un periodista con parálisis cerebral. Se conocen encerrados en un ascensor y, a partir de ahí, comparten sus vivencias. La crítica la describe como "una historia de desgarro personal teñida de humor y dolor al mismo tiempo".

Está protagonizada por Telmo Irureta, Premio Goya al Mejor Actor Revelación y Premio Talía de la Academia de las Artes Escénicas por el Cambio Social, y por Aitziber Garmendia. La encargada de dirigir este trabajo es Mireia Gabilondo y el espacio escénico fue diseñado por Fernando Bernués.