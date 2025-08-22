Estos son los plazos en los que (se espera) podrán comenzar las obras de la Ciudad Deportiva del Real Avilés

Las obras de la Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera podrán comenzar en otoño. Esa es, al menos, la previsión del Ayuntamiento, que pretende reiniciar el procedimiento de subasta de los terrenos de Truyés de manera inminente, después de que el miércoles se confirmase que el presidente de la entidad blanquiazul, Diego Baeza, había abonado los 77.000 euros de sanción administrativa impuesta con motivo del desistimiento de la anterior puja. "Desde el Ayuntamiento queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento a Baeza por mantener su compromiso firme con este proyecto, demostrando que tiene palabra y que cumple con sus compromisos", destacó el alcalde, Iván Fernández.

El calendario que se marca el Ayuntamiento es el siguiente: reiniciar el procedimiento de la subasta a finales de este mes o comienzos del que viene. Este proceso se prolongará durante cuatro o cinco semanas desde su puesta en marcha y a continuación tocaría la inscripción en el registro de los terrenos. En cuanto a la licencia de construcción, desde el Consistorio se destaca que se podría solicitar y conceder casi de forma paralela al registro de la propiedad, con la finalidad de adelantar los plazos para el inicio de los trabajos lo máximo posible.

"Este proyecto no solo representará un avance deportivo, social y económico, sino que también implicará importantes ingresos para las arcas municipales, los cuales serán reinvertidos en planes de inversión –siempre en consulta con los vecinos– para mejorar todos los territorios, barrios y pueblos de Corvera y seguir avanzando en el desarrollo del concejo", expresó Fernández.

La Ciudad Deportiva del Real Avilés tendrá una superficie de casi 70.000 metros cuadrados que albergará varios campos de fútbol, incluido un mini estadio con capacidad para 3.000 espectadores; un pabellón con pista de fútbol sala y baloncesto; pista de atletismo; pistas de pádel y teniso; rocódromo; zona de e-sports; residencia para unos 150 deportistas; y un amplio aparcamiento. La inversión estimada para el proyecto es de 20 millones de euros.

"Este equipamiento se vislumbra como un verdadero motor de progreso para Corvera, la comarca y Asturias, pudiendo ser un motor generador de empleo y progreso y una gran palanca dinamizadora de la economía", afirmó el regidor corverano.