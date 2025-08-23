Agotadas las entradas para el encuentro de David Uclés y Rodrigo Cuevas en el Niemeyer

Las entradas para el encuentro del escritor David Uclés con el agitador folclórico Rodrigo Cuevas en el próximo encuentro del Ciclo Palabra del Centro Niemeyer se agotaron en apenas cinco horas desde su puesta a la venta, este viernes, a las 11.00 horas.

El acto tendrá lugar el lunes 24 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Auditorio del centro, y contará con la participación del agitador folclórico Rodrigo Cuevas, que conducirá la conversación con el autor de la novela "La península de las casas vacías", que ha alcanzado 19 ediciones y ha vendido más de 200.000 ejemplares. La rapidez con la que se completó el aforo refleja la expectación generada en torno a la presencia de Uclés en Avilés, dentro de un ciclo que se ha consolidado como uno de los referentes culturales de Asturias en el ámbito literario.

La tercera novela de David Uclés fue galardonada con el Premio Cálamo Mejor Libro del año 2024, el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Espartaco a mejor novela histórica y el premio Kelvin 505 a mejor novela fantástica. "La península de las casas vacías" también fue la candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025.