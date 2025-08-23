Alejandro Villa, chef de "El Café de Pandora": "¿El mejor plan? Vermú, una buena comida con sobremesa y alargar la tarde"

Alejandro Villa, una de las jóvenes promesas de la cocina a nivel nacional, recoge el testigo de Berto Cayarga y es el segundo invitado de esta serie de entrevistas informales con las que LA NUEVA ESPAÑA trata de repasar las preferencias de los avilesinos de cara a las próximas jornadas de San Agustín. Villa comenzó su formación en culinaria a muy pronta edad, cuando rondaba la mayoría de edad participó en el II Premio Promesas de Alta Cocina en Le Cordon Bleu de Madrid y luego realizó prácticas en el Real Balneario de Salinas. Decidió lanzarse al mundo del emprendimiento renovando una antigua cafetería y creando "El Pandora", lo que empezó como un reto profesional, ahora es uno de los restaurantes más reconocidos de Avilés y forma parte de su marca personal. En 2024 fue finalista del Premio Cocinero Revelación en uno de los concursos gastronómicos más destacados del país, y en octubre de ese mismo año recibió el premio regional "Cucharón del buen gusto marinero", otorgado por la Cofradía Buena Mesa de la Mar de Salinas. También fue seleccionado entre los diez cocineros más prometedores de España, y los expertos destacan su habilidad para modernizar la cocina tradicional sin olvidar los orígenes de la misma.

-¿Cuál sería la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

-Sin duda, cualquier canción de la banda argentina "Ráfaga".

-¿Para un fiestero de pro qué hay que hacer: descansar, salir de noche, al vermú?

-Salir al vermú, disfrutar de una buena comida con sobremesa y alargar la tarde lo máximo posible.

-¿Con qué se sofoca el calor: gin tonic, sidra, café con hielo...?

-Sangría de sidra.

-¿Cuál es el mejor remedio para pasar la resaca?

-Comerte una hamburguesa en "La Caja del Pandora".

-Si tuviera que plasmar en una imagen las fiestas de San Agustín, ¿cual sería?

-Sin duda, las calles de La Cámara, La Fruta y La Ferrería a rebosar de gente.

-¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera en las fiestas de San Agustín?

-Melendi.

-¿La mejor copla para salir de fiesta?

-"Mujeres y Vino", de Manolo Escobar.

-¿Cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

-La plaza de España.

-¿En qué fiesta está más cómodo: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

-Siempre San Agustín, por las fechas, el ambiente y porque es el patrón de Avilés.