Campañones ejecutará obras en espacios de uso público con cargo al fondo de Cogersa

El Ayuntamiento de Corvera inyectará casi 40.000 euros en Campañones, en la parroquia de Solís, para ejecutar una serie de inversiones y mejoras. Esta asignación forma parte de la compensación de 54.091 euros que el consistorio corverano recibe anualmente de Cogersa (Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias) por la ubicación del vertedero en el valle de Tamón, territorio que Corvera comparte con Gijón, Carreño, y Llanera.

Las inversiones previstas tienen como fin la mejora de infraestructuras y de los espacios de uso público. Las actuaciones concretas son las siguientes: la reparación de la impermeabilización del centro social de Campañones, con una inversión de 2.734,60 euros; la creación de una solera para contenedores para evitar el encharcamiento y el barro en los días de lluvia; el fresado y asfaltado de dos caminos, con una inversión de 24.694,09 euros , la mejora de un camino de la parroquia o la renovación de cinco mesas y cuatro bancos en el área recreativa de Campañones, con un presupuesto de 1.562,11 euros, mejorando así las zonas de descanso. Asimismo se ejecutará la renovación los dos elementos más deteriorados del parque biosaludable. "El destino de este dinero de Cogersa es un ejemplo de la política de participación ciudadana que impulsamos. Nos reunimos con la Asociación Amigos de Campañones para ver en qué se podría invertir para la mejora de la zona. La colaboración y la participación son pilares de nuestra gestión", aseguró el Alcalde, Iván Fernández.