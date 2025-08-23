Campañones ejecutará obras en espacios de uso público con cargo al fondo de Cogersa
El Ayuntamiento, de acuerdo con los vecinos, prevé mejorar el centro social de la parroquia, los caminos y el área recreativa
M. M.
El Ayuntamiento de Corvera inyectará casi 40.000 euros en Campañones, en la parroquia de Solís, para ejecutar una serie de inversiones y mejoras. Esta asignación forma parte de la compensación de 54.091 euros que el consistorio corverano recibe anualmente de Cogersa (Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias) por la ubicación del vertedero en el valle de Tamón, territorio que Corvera comparte con Gijón, Carreño, y Llanera.
Las inversiones previstas tienen como fin la mejora de infraestructuras y de los espacios de uso público. Las actuaciones concretas son las siguientes: la reparación de la impermeabilización del centro social de Campañones, con una inversión de 2.734,60 euros; la creación de una solera para contenedores para evitar el encharcamiento y el barro en los días de lluvia; el fresado y asfaltado de dos caminos, con una inversión de 24.694,09 euros , la mejora de un camino de la parroquia o la renovación de cinco mesas y cuatro bancos en el área recreativa de Campañones, con un presupuesto de 1.562,11 euros, mejorando así las zonas de descanso. Asimismo se ejecutará la renovación los dos elementos más deteriorados del parque biosaludable. "El destino de este dinero de Cogersa es un ejemplo de la política de participación ciudadana que impulsamos. Nos reunimos con la Asociación Amigos de Campañones para ver en qué se podría invertir para la mejora de la zona. La colaboración y la participación son pilares de nuestra gestión", aseguró el Alcalde, Iván Fernández.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta