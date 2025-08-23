El Club Deportivo Raíces celebra su torneo solidario los días 12 y 13

Asistentes a la presentación del torneo del próximo septiembre. | A. C.

Asistentes a la presentación del torneo del próximo septiembre. | A. C.

El torneo de fútbol solidario que organiza el Club Deportivo Raíces ya tiene fecha: será el viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el campo "Raimundo Álvarez" y este año contará con la participación de una docena de equipos de categoría infantil. Dicho evento se presentó ayer con presencia del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, y de la concejala de Turismo, Festejos y Deportes, Marian Carbajal, en la imagen. Los beneficios de este año se destinarán a la asociación Entainar, que trabaja con personas reclusas y exreclusas.

