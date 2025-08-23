El Club Deportivo Raíces celebra su torneo solidario los días 12 y 13
El torneo de fútbol solidario que organiza el Club Deportivo Raíces ya tiene fecha: será el viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el campo "Raimundo Álvarez" y este año contará con la participación de una docena de equipos de categoría infantil. Dicho evento se presentó ayer con presencia del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, y de la concejala de Turismo, Festejos y Deportes, Marian Carbajal, en la imagen. Los beneficios de este año se destinarán a la asociación Entainar, que trabaja con personas reclusas y exreclusas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta