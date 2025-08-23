Dani Parrondo: "Me cansé de la música de orquesta; en Ibiza comencé a engacharme al techno"

Daniel Parrondo (Cornellana, 1990) es una de las figuras más reconocidas de las fiestas de prao en Asturias. Pasó por diferentes formaciones, pero, hace unos meses, lanzó un proyecto propio que arrasa allá donde va. "Dani Parrondo: The Goat" estará este sábado en Avilés. Así cuenta sus sensaciones a pocas horas de subirse al escenario en el recinto ferial de La Exposición

El nuevo show. "Sentía que la música que se toca en las verbenas necesitaba un cambio. La mayoría de los que llenan las fiestas son gente joven y ese público demanda otro tipo de música, similar a lo que está de moda en TikTok o lo que suena en las discotecas. Entonces me lancé con este proyecto".

La apuesta. "Sé que era una apuesta arriesgada. Mucha gente, sobre todo desde las comisiones, no se atrevía a contratarlo al ser algo nuevo, distinto a la orquesta o el grupo de toda la vida. Había que estar muy convencido, pero yo nunca dudé. Sabía al cien por cien que, sobre todo el público joven, buscaba esto. Solo necesitaba que alguna comisión me diera la oportunidad y quedó demostrado. Allí donde actúo, el espacio se peta".

Su debut en el Antroxu avilesino.

"Todo el mundo estaba expectante, querían ver qué iba a ser realmente. Yo había vendido mucho el personaje de la cabra, pero el público no tenía ni idea de lo que iban a encontrarse. Fue una experiencia muy positiva, aunque estábamos muy verdes y había nervios por el estreno. Le estoy muy agradecido a Avilés porque apostaron por mí sin haber visto nada antes".

El público de Avilés. "Hace que me sienta como en casa, me siento muy querido siempre que actúo allí. Es especial volver a la ciudad donde empezó todo, el show ha mejorado mucho y no va a decepcionar. Para mí, son el mejor público de España. En general, la acogida está siendo una locura allá donde vamos. No me esperaba ni una cuarta parte del éxito. Aprovecho para dar las gracias infinitas a todo el público que está volcado conmigo, hacen kilómetros para venir a vernos y se dejan la garganta en cada show. Nunca hubiese imaginado algo así".

El éxito de su espectáculo. "Triunfa porque es algo diferente, algo que nunca se había visto. Las orquestas o grupos pueden gustarte más o menos, cantar mejor o peor, pero al final es todo bastante parecido. En cambio, este proyecto combina un DJ, música de discoteca y una formación muy joven. Eso nunca se había hecho".

Las giras veraniegas. "Dejé mi anterior formación porque tenía demasiadas fechas, ahora prefiero priorizar vivir antes que ser un esclavo de las fiestas. Este producto es mucho más exclusivo. Hago menos actuaciones y me centro en trabajar viernes, sábados y algún lunes. Antes hacía 150 o 160 fechas al año, era inviable, no tenía vida. Ahora estoy en 40 y es mucho más llevadero".

-Sus grupos de la infancia. "Cuando era pequeño me volvían loco las orquestas, pero este último año ya dejaron de gustarme como antes. Fui a Ibiza, a Ushuaïa, allí empecé a engancharme al techno y a este tipo de música, que antes no me gustaba nada. Supongo que también acabé un poco cansado de la música de orquestas. La que más me llena cuando la voy a ver es Panorama, porque son tres horas de muchísima intensidad y con un repertorio diferente al de las demás".

Su música favorita. "En general, no escucho música. Donde sí escucho música es por las noches en la cama, busco temas que puedan encajar en mi espectáculo para que no sea siempre lo mismo. Veo muchos vídeos y escucho música actual que luego adapto a lo que hago".

Anécdotas en la carretera. "Sí noto que ahora me siento muchísimo más querido que antes. Cuando voy a una fiesta como público, me siento, entre comillas, como si fuera un famosillo. Antes no me pasaba eso. Ahora me piden una cantidad de fotos que jamás pensé que iba a conocer tanta gente como ahora".