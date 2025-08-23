Dani Parrondo lía la mundial en Avilés
El popular animador llena La Exposición con su show "The Goat": "No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta"
"La fiesta que vamos a preparar va a ser historia", prometía, horas antes de una de las grandes verbenas de San Agustín, Dani Parrondo, el encargado de animar la noche del sábado. El de Cornellana no falló. Su show, "The Goat", hizo vibrar a una enorme multitud que, congregados en la pista de La Exposición, vibraron con todos los temas. Jóvenes llegados de todos puntos de Asturias no quisieron perderse una fiesta que hizo vibrar Las Meanas como nunca antes.
"Siendo sábado y con Dani Parrondo no podíamos quedarnos en casa. Es su última actuación en la comarca y hay que aprovechar. Su actuación es sinónimo de buena fiesta", aseguraba Laura Gómez, que, junto a su grupo de amigas, se instalaban enfrente del escenario minutos antes de que empezase la actuación. Todas eran de Soto del Barco pero, a pesar de tener que pagar el taxi, aseguraban que el esfuerzo merece la pena. "Va a haber un ambiente increíble, esto hay que vivirlo", coincidía el grupo de amigas.
Desde Gijón se habían acercado Sergio Rivas y su grupo. Con cara de resaca tras un "duro" San Timoteo, querían aprovechar en Avilés las últimas gotas del verano. "El regreso a la Universidad está a la vuelta de la esquina, estas son las últimas fiestas y no se puede perder ninguna. Vendremos también a ver a París de Noia", aseguraba el gijonés, que destaca el atractivo del cartel festivo de la villa del Adelantado. "Otros años no tenían tantos nombres potentes, da gusto ver unas fiestas así", apuntaba.
No solo gente llegada de fuera de la cuidad había en la pista de la Exposición. "Ya le fuimos a ver en el Descenso de Galiana y nos gustó tanto su show que hoy no podíamos faltar", explicaba Yanire López, quien que media hora antes del show ya se había situado en primera línea "para no perder sitio". "Donde mejor se viven las fiestas es en primera línea, y para eso hay que venir pronto. Esta fiesta merece la pena", sentenciaba.
Aunque algunos llegaron a pronosticar en las primeras horas del día la presencia de cerca de quince mil personas en La Exposición –cifra algo exagerada–, lo cierto es que la pista estaba a reventar. Ya con las primeras canciones de Ethan Meré, el dj que sirvió el aperitivo de la noche, se notaba que la velada iba a ser especial y, cuando Dani Parrondo saltó al escenario, se desató la locura. Público de todas las edades bailó, coreó las canciones, alargó la fiesta hasta la madrugada y... el anfitrión hizo lo propio animando el ambiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad