Dani Parrondo lía la mundial en Avilés

"La fiesta que vamos a preparar va a ser historia", prometía, horas antes de una de las grandes verbenas de San Agustín, Dani Parrondo, el encargado de animar la noche del sábado. El de Cornellana no falló. Su show, "The Goat", hizo vibrar a una enorme multitud que, congregados en la pista de La Exposición, vibraron con todos los temas. Jóvenes llegados de todos puntos de Asturias no quisieron perderse una fiesta que hizo vibrar Las Meanas como nunca antes.

"Siendo sábado y con Dani Parrondo no podíamos quedarnos en casa. Es su última actuación en la comarca y hay que aprovechar. Su actuación es sinónimo de buena fiesta", aseguraba Laura Gómez, que, junto a su grupo de amigas, se instalaban enfrente del escenario minutos antes de que empezase la actuación. Todas eran de Soto del Barco pero, a pesar de tener que pagar el taxi, aseguraban que el esfuerzo merece la pena. "Va a haber un ambiente increíble, esto hay que vivirlo", coincidía el grupo de amigas.

Desde Gijón se habían acercado Sergio Rivas y su grupo. Con cara de resaca tras un "duro" San Timoteo, querían aprovechar en Avilés las últimas gotas del verano. "El regreso a la Universidad está a la vuelta de la esquina, estas son las últimas fiestas y no se puede perder ninguna. Vendremos también a ver a París de Noia", aseguraba el gijonés, que destaca el atractivo del cartel festivo de la villa del Adelantado. "Otros años no tenían tantos nombres potentes, da gusto ver unas fiestas así", apuntaba.

Público durante el show «The Goat». | MARA VILLAMUZA

No solo gente llegada de fuera de la cuidad había en la pista de la Exposición. "Ya le fuimos a ver en el Descenso de Galiana y nos gustó tanto su show que hoy no podíamos faltar", explicaba Yanire López, quien que media hora antes del show ya se había situado en primera línea "para no perder sitio". "Donde mejor se viven las fiestas es en primera línea, y para eso hay que venir pronto. Esta fiesta merece la pena", sentenciaba.

Aunque algunos llegaron a pronosticar en las primeras horas del día la presencia de cerca de quince mil personas en La Exposición –cifra algo exagerada–, lo cierto es que la pista estaba a reventar. Ya con las primeras canciones de Ethan Meré, el dj que sirvió el aperitivo de la noche, se notaba que la velada iba a ser especial y, cuando Dani Parrondo saltó al escenario, se desató la locura. Público de todas las edades bailó, coreó las canciones, alargó la fiesta hasta la madrugada y... el anfitrión hizo lo propio animando el ambiente.