La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos

La defensa del acusado por el crimen de La Folleca, en prisión provisional desde el jueves, pedirá su puesta en libertad. Así lo confirmó ayer su abogada, Ángela Moral, que solicitará medidas preventivas menos gravosas para su representado, como pudiese ser la comparecencia periódica en los juzgados.

El auto de prisión provisional fue emitido por la jueza de refuerzo que se encuentra actualmente a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Avilés, a petición de la Fiscalía, dada la gravedad de los hechos y al entender que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por parte del presunto autor del crimen, un caso adelantado en primicia por LA NUEVA ESPAÑA. Al supuesto autor de dar muerte a golpes y puñaladas a Noelia González se le imputa por ahora un delito de homicidio, una calificación que puede variar según avance la instrucción del caso.

Ahora será la misma jueza la que deberá valorar el recurso y decidir si revoca la prisión provisional para el detenido, que fue trasladado a la prisión de Asturias en la tarde del jueves.

El crimen

El crimen de La Folleca tuvo lugar en la noche del lunes. Seguramente después de las 22.30 horas, ya que como explicó el martes la madre de la víctima en exclusiva a este diario, ambas estuvieron hablando por teléfono sobre esa hora. Víctima y verdugo compartían vivienda. Noelia González le tenía alquilada una habituación en su domicilio, una casa de planta baja ubicada en la barrada en la frontera entre Avilés y Raíces.

Fue el novio de González quien se encontró el cadáver tirado en la cocina y entre sangre. Y fue también él quien alertó a la Policía. Los agentes buscaron durante la noche al ahora arrestado, que fue detenido a primera hora del martes en un bar del barrio de Sabugo, tal y como adelantó también este periódico.

El arrestado

Allí afirmó a un conocido que la noche anterior había pegado a alguien que no debía y vaticinó que esa noche dormía en el calabozo, otra información revelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA en su edición del jueves. Este diálogo tuvo lugar a primera hora de la mañana, entre las nueve y las diez, solo unos minutos antes de que la Policía Nacional se llevase engrilletado al principal sospechoso del crimen. En las cerca de doce horas que pasaron entre la muerte de Noelia González y su arresto, el sospechoso cogió al menos tres taxis, otro dato hecho público en primicia por este diario.

Desde el martes y hasta el jueves, el arrestado permaneció en Comisaría, de donde solo salió para estar presente en el registro del domicilio, que tuvo lugar en la tarde del martes. El sospechoso del crimen, que trabajaba como camarero en un conocido restaurantes de Avilés, se acogió a su derecho a no declarar ante los agentes.

Prisión provisional

Sí habló ante la jueza el jueves. Según fuentes judiciales lo hizo durante aproximadamente una hora. Tal y como afirmó su letrada a la salida de los juzgados avilesinos, negó haber sido el autor del crimen. Si bien, la solidez de las pruebas recabadas por la Policía Nacional, que el jueves todavía seguía inspeccionando el entorno de La Folleca, parecieron suficientes a la jueza para decretar el ingreso en prisión. n