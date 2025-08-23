Ernesto Paredano, director del largometraje «Degollada Belén»: "La vida rural también afecta a la salud mental de sus habitantes"

Ernesto Paredano, natural de Piedras Blancas, cuenta con una trayectoria extensa y diversa como pianista, maestro y comunicador audiovisual. Su formación y experiencia se han enriquecido gracias a los continentes en los que ha vivido, lo que le ha permitido desarrollar un conocimiento profundo y aplicar su talento principalmente en la composición de bandas sonoras para cine. Este trabajo le ha valido múltiples galardones y le ha consolidado como un referente en su sector. Recientemente, ha dado un salto significativo al mundo del cine de manera distinta: debutando como director de largometraje con "Degollada Belén", una película rodada en Asturias que aborda la temática de la salud mental.

-La película está ambientada en un lugar muy especial…

-Sí, filmé en el pueblo de mi madre, Degollada, a 19 kilómetros de Luarca, de donde es mi padre. Belén está a dos kilómetros de Degollada y es donde están la iglesia, el bar y las tiendas. Todo transcurre entre Degollada y Belén, por eso se llama "Degollada Belén".

-¿Qué ha querido plasmar?

-Es un retrato del campo muy bonito, pero también toca la salud mental. Habla del entorno rural y de cómo la vida allí afecta a sus habitantes. Dura una hora y doce minutos, y me gustaría proyectarla en Degollada para que la gente del pueblo pueda verla; todavía no han tenido esa oportunidad. La presenté al Festival de Cine de Gijón en 2020, pero no fue seleccionada. Hace poco se estrenó en Oaxaca, México, en un cine importante de una amiga, y estoy entusiasmado por que se estrene ‘bien’ por primera vez. Soy terco y cabezón, así que lo seguiré intentando.

-La filmación debió ser un reto…

-Pasé ocho meses grabando por el monte. Fue especial y complicado porque el protagonista, Marco Suárez Lorenzo, es amigo de la infancia y no actor profesional, así que no podía estar todo el tiempo. Aprovechábamos para avanzar en otros aspectos de la película. Luego, en Santo Domingo, donde vivo desde hace más de once años, estuve editando. Hacer una película casi sin equipo es un proceso muy largo y de guerrilla: la rodamos entre enero y agosto de 2014 y la terminé en 2020, justo antes de la pandemia.

-¿Está contento con el resultado final?

-Sí, estoy encantado. Quedó muy bien y parece que se hizo con muchas más personas de las que realmente trabajamos. Éramos tres: el actor, mi pareja Yin-Lai Trinidad NG y yo. También contó con la colaboración de Aidita González, una señora del pueblo que actúa de manera natural. Toda la gente del pueblo participó y estaba encantada de que les grabara. Fue un proyecto hecho por amor al arte; nadie cobró.

-¿Cómo fue grabar en un entorno rural sin apenas equipo?

-Increíble. Conozco muy bien el sitio y su luz, y la gente colaboró sin problema. Por ejemplo, el carnaval de Belén es único: todos van disfrazados y la costumbre es evitar que te reconozcan, así que tuve que adaptarme a esa fiesta, y eso le dio mucho juego a la película.

-¿Por qué filmar en blanco y negro?

-El blanco y negro es un lenguaje visual con el que me siento cómodo desde que estudié Comunicación Audiovisual en Salamanca. Allí no tenía piano, así que empecé a experimentar con la fotografía y la ampliadora en el cuarto oscuro. Esto me dio seguridad para rodar sin depender de ayuda externa, y además resalta la belleza de los espacios y aporta una atemporalidad que encaja con la historia.

-¿Qué destaca del largometraje?

-Tiene escenas fuertes, como la de la matanza del cerdo, muy intensa acústicamente. La película es realista; no hay morbo, solo la vida del campo. Sigue a un actor durante varios días, mezclando realidad y sueño. No es un retrato típico del campesino trabajando, sino de alguien que vive allí pero es diferente.

-Como compositor, ¿qué lugar ocupa usted en el largometraje la música?

-La película tiene apenas tres momentos musicales: al principio, a la mitad y al final. Visualmente quería que fuera como una poesía, cuidando cada plano, encuadre y exposición. El sonido acompaña la narrativa sin invadirla, reforzando las emociones de manera sutil.