Festejos augura un San Agustín con «alta participación» tras el exitoso inicio

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, celebra el buen arranque de San Agustín y confía en la Semana grande de Avilés siga por el mismo camino. Destacó la «gran participación» de la jornada inaugural con la orquesta Cinema, con el concierto de «Sotomonte» en el parque del Muelle y con el encendido del portal del ferial, «que atrajo sobre todo a los más pequeños, que estaban ilusionados con las atracciones feriales», que vuelven a la programación. Alonso dijo eso momentos antes de inaugurar el mercado medieval. Y aprovechó para promocionar esta iniciativa que «plantea un viaje en el tiempo al siglo XV» y enmarcada «en un casco histórico extraordinario, que es un escenario ideal para el mercado medieval, donde se puede disfrutar de artesanía, actuaciones en directo, talleres, puestos de especias, de comidas... todo lo que puedas querer ver, oler, saborear, lo vas a tener aquí en el Mercado Medieval», remató la concejala de Festejos. Al fondo, la avilesina María Pérez se detuvo ante un puesto de bisutería de La Ferrería, y pensando en alto espetó: «Habrá que darse un caprichín». Se probó unos pendientes y prosiguió su camino risueña con su nueva adquisición en el mercado.

Al tiempo, los malabares de mazas, las gaitas y tambores, un duende caminando sobre una pelota gigante y otro sobre zancos, y zombis, varios zombis, acompañaban el desfile inaugural del mercado. La alcaldesa, Mariví Monteserín, estaba entre la comitiva. «¿Qué mejor que un mercado medieval en una ciudad medieval? Abrimos una semana que esperemos que todo el mundo la disfrute mucho, personas de todas las edades, sobre todo los avilesinos pero también los que nos visitan y que el tiempo nos respete, solo deseo que todo vaya bien, que hemos trabajado mucho para que todo el mundo pueda disfrutar», indicó la regidora en pleno paseo inaugural.

Ya en la calle La Muralla, que es el lugar donde se ha ampliado el mercado medieval, Carmen Riesgo acababa de comprar ayer al mediodía una «rana». «Me encanta venir siempre a este mercado, todos los días compro algo, colaboro con los puestos», señaló Riesgo a los periodistas.

Margarita Menéndez es asidua del mercado medieval y le chifla el té y «alguna que otra artesanía». Puestos de cuero, de velas y ambientadores, de «hierbas que son remedios contra casi todo», de ropa y de embutidos y quesos de más para allá del puerto Pajares conforman la tradicional cita avilesina, que aporta variedad y colorido a las calles del casco histórico. «Acabo de comprar una ‘navaya’ de Taramundi para mi colección, la que tenía la perdí en el monte», apunta Marco Menéndez, «enamorado» del mercado. Pero no todo es positivo, algunos compradores se lamentaban de que los puestos instalados en la calle La Muralla «sufrirán». «No van a tener tanta visibilidad como el resto, está bien que haya más espacio, pero no aquí», comentaban un par de clientes mientras paseaban por esos puestos. «Mejor los ponían en la calle San Francisco o en La Cámara», añadían. Algunos artesanos también reclamaban lo suyo: «Hacen falta baños, nos obligan a estar abiertos de 11.00 horas a 23.00 horas,...hay cosas que no pueden ser». «Una cosa que no entendemos, se lo dije antes a mi marido, es que si estamos en un mercado medieval cómo puede haber figuras de Pokémon o detalles así, no los vemos como muy del siglo XV, la verdad», expuso María José Argüelles.

Tras un paseo por el mercado y haber comprado unas rosquillas y una peonza, Sergio Campos y su hijo Daniel se dirigían a La Exposición. «Vamos a ver las atracciones, que hasta ahora no pudimos bajar», apuntaba Campos, de paseo por la calle La Muralla.

Los vecinos critican el ruido en Las Meanas: «Es zona residencial»

La Exposición disfrutó de un gran ambiente diurno y nocturno durante la jornada inaugural, pero nunca llueve a gusto de todos. La plataforma «Avilés contra el ruido» determinó que San Agustín ha comenzado «con un exceso de decibelios desde que empezaron a las 18.00 horas con los caballitos, se oían desde El Carbayedo». Lo dice Jesús Arribas, que es el portavoz de este colectivo, quien insta al Ayuntamiento a «cuidar» los decibelios emitidos por las atracciones y también por la orquesta «Cinema», que fue la encargada de abrir el programa verbenero en La Exposición. «No se pueden hacer fiestas en un área residencial porque afecta a los vecinos, en sitios civilizados los recintos festivos están fuera de la ciudad», remarcó Arribas, quien teme que lo vivido en la primera jornada de San Agustín se repita en días sucesivos, todo ello al tener en cuenta que La Exposición será el epicentro de las fiestas de la ciudad hasta el próximo jueves.

La presencia del recinto ferial en La Exposición ha motivado a varias comunidades de vecinos de Las Meanas, José Cueto y Maspalomas a tomar medidas contra el posible «botellón». Algunos bloques han contratado seguridad privada para evitar la acumulación de personas y basuras durante las noches de fiesta y así «velar por la seguridad».