Habitaciones para media y larga estancia y espacios comunes: así será el nuevo alojamiento de la plaza de España de Avilés

Avilés tendrá un nuevo alojamiento. El Ayuntamiento ha concedido licencia de obra para acondicionar como establecimiento hotelero de una estrella el edificio ubicado en el número 3 de la plaza de España. El nuevo hospedaje tendrá 25 habitaciones, 22 de ellas dobles y tres dobles. Será un proyecto destinado "a estancias medias y largas", tal y como explican sus promotores, el grupo Triangular Capital.

El edificio en el que se instalará el nuevo alojamiento fue primero una residencia geriátrica y actualmente se encuentra en desuso. Consta de planta baja, dos alturas y bajo cubierta. En las obras no se incrementará la edificabilidad de la finca. Además, este inmueble cuenta con protección jurídica de "Edificación Monumental con Protección Integral", de acuerdo con lo establecido en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico de Avilés. Asimismo, el inmueble forma parte del Conjunto Histórico de La Villa, y cuenta con un nivel de interés "muy alto".

La distribución actual del edificio se conservará en su práctica totalidad, si bien se realizarán ajustes puntuales en los tabiques, principalmente para adaptación de las dimensiones de cuartos de baño y habitaciones con respecto a las anteriores, acondicionadas para uso como residencia geriátrica.

Este proyecto forma parte de un ambicioso proyecto que Triangular Capital quiere desarrollar en Avilés, y que incluye también el antiguo edificio de Precios Únicos, donde pretenden crear 31 apartamentos modernos. El edificio Palacio, que ya cuenta con licencia de obra para acondicionar el inmueble como hotel, según lo aprobado ayer en la Junta de Gobierno local, contará con 25 habitaciones para estancias de media y larga duración.

Está previsto que ambos inmuebles compartan zonas comunes de uso social y convivencia, en lo que la promotora cataloga como "un modelo residencial pionero en Asturias": "Crear comunidad en torno a la calidad de vida".