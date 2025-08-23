Liadas Scooter Club tiene plan para este sábado: de Piedras Blancas a Malleza y vuelta

La asociación Liadas Scooter Club vuelve a la carga y ya tiene un perfecto planning para la "liada" de este año, que será este sábado, día 23: la ruta partirá, como el año pasado, de Piedras Blancas. En la plaza de Europa los participantes recibirán su bolsa de bienvenida. La ruta está previsto que parta a las 11.30 horas de la capital castrillonense. Se trata, según la organización, de un recorrido circular de unos cien kilómetros en total divididos en dos tramos: el primero, de Castrillón a Malleza, donde el conjunto prevé parar en el establecimiento "Al son del Indiano" unos 75 minutos. La ruta transcurrirá principalmente por carreteras autonómicas (AS-237, AS-38, AS-169, AS-16, AS-318,…), algún breve tramo de la N-634 y alguna "carreteruca" no catalogada. Después de la ruta, los moteros regresarán de nuevo a Piedras Blancas, donde compartirán mesa y mantel. Las inscripciones ya están cerradas. Esta es la 13.ª edición de la Scooter Liada. El año pasado se reunieron en Castrillón alrededor de 70 scotters. "Lo importante es pasar un día entre amigos con la moto como excusa", explicaban entonces Javier Pérez y Mino Suárez, de Liadas Scooter Club, entidad organizadora. "Para nosotros es importante poder enseñar las bondades que tiene Castrillón y, Asturias en general, por eso nos gusta ir por diferentes pueblos de la zona", incidían el año pasado los impulsores de la ruta en moto por la región.