Liadas Scooter Club tiene plan para este sábado: de Piedras Blancas a Malleza y vuelta
El colectivo ha organizado una ruta de unos cien kilómetros que partirá de la plaza de Europa
La asociación Liadas Scooter Club vuelve a la carga y ya tiene un perfecto planning para la "liada" de este año, que será este sábado, día 23: la ruta partirá, como el año pasado, de Piedras Blancas. En la plaza de Europa los participantes recibirán su bolsa de bienvenida. La ruta está previsto que parta a las 11.30 horas de la capital castrillonense. Se trata, según la organización, de un recorrido circular de unos cien kilómetros en total divididos en dos tramos: el primero, de Castrillón a Malleza, donde el conjunto prevé parar en el establecimiento "Al son del Indiano" unos 75 minutos. La ruta transcurrirá principalmente por carreteras autonómicas (AS-237, AS-38, AS-169, AS-16, AS-318,…), algún breve tramo de la N-634 y alguna "carreteruca" no catalogada. Después de la ruta, los moteros regresarán de nuevo a Piedras Blancas, donde compartirán mesa y mantel. Las inscripciones ya están cerradas. Esta es la 13.ª edición de la Scooter Liada. El año pasado se reunieron en Castrillón alrededor de 70 scotters. "Lo importante es pasar un día entre amigos con la moto como excusa", explicaban entonces Javier Pérez y Mino Suárez, de Liadas Scooter Club, entidad organizadora. "Para nosotros es importante poder enseñar las bondades que tiene Castrillón y, Asturias en general, por eso nos gusta ir por diferentes pueblos de la zona", incidían el año pasado los impulsores de la ruta en moto por la región.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta