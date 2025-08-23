A licitación el plan contra la soledad no deseada en Castrillón
I. G.
El Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a licitación el contrato para el estudio y la atención de la soledad impuesta en las personas mayores del municipio. Una de las acciones a desarrollar es el contacto telefónico con todas las personas mayores de 75 años censadas en Castrillón, con el objetivo de detectar los casos de soledad no deseada, con las que se realizaría una entrevista y posterior seguimiento de cada caso.
El contrato tendrá una duración de 15 meses, con posibilidad de prorrogar durante un año más. El Presupuesto base de licitación con el que se licita el contrato es 98.621,07 euros. Las empresas interesadas en la adjudicación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de septiembre para presentar sus ofertas. La previsión es que el contrato que ponga en marcha las medidas contra la soledad no deseada comience el 1 de octubre y se extienda hasta el 1 de enero de 2027.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta