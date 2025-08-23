A licitación el plan contra la soledad no deseada en Castrillón

El Ayuntamiento de Castrillón ha sacado a licitación el contrato para el estudio y la atención de la soledad impuesta en las personas mayores del municipio. Una de las acciones a desarrollar es el contacto telefónico con todas las personas mayores de 75 años censadas en Castrillón, con el objetivo de detectar los casos de soledad no deseada, con las que se realizaría una entrevista y posterior seguimiento de cada caso.

El contrato tendrá una duración de 15 meses, con posibilidad de prorrogar durante un año más. El Presupuesto base de licitación con el que se licita el contrato es 98.621,07 euros. Las empresas interesadas en la adjudicación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de septiembre para presentar sus ofertas. La previsión es que el contrato que ponga en marcha las medidas contra la soledad no deseada comience el 1 de octubre y se extienda hasta el 1 de enero de 2027.