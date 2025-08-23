Manolo Kabezabolo, cabeza de cartel en el festival La Carriona rock
La cita, el 13 de septiembre, contará con bandas como "Catalina Grande, Piñón Pequeño"
El punk de Manolo Kabezabolo sonará este año en La Carriona. El músico zaragozano será el cabeza de cartel del festival de rock que cada año organiza la asociación vecinal del barrio a finales de verano en el parque y dentro del programa festivo del barrio. La cita será el próximo 13 de septiembre. Manolo Kabezabolo actuará en acústico para repasar sus décadas de trayectoria y éxitos.
El festival contará con otras cuatro bandas, dos asturianas y dos de fuera. Los leoneses "Catalina Grande, Piñón Pequeño" repiten tras el éxito del pasado año en La Carriona y volverán cargados de su potencia sonora cargada de humor. "Linaje" son un grupo de rock urbano de Berriozar (Navarra) y tras algo más de dos años en la carretera se han hecho un hueco en el panorama musical. La banda está liderada por Aarón Romero, que es hijo de Kutxi Romero, vocalista de "Marea".
"Marikonadas las justas", de Nava, son un grupo de mujeres punkis que tienen la ironía, la provocación y la risa como señas de identidad y harán gala de ello en su primer La Carriona Rock. "Ofensivos", de Avilés y Corvera, que hacen rap metal, rock y con letras cargadas de humor también se suman a la fiesta del 13 de septiembre en el parque del barrio.
En total, cinco bandas y cinco maneras de entender la música que confluirán en un festival asentado dentro del panorama musical avilesino y asturiano. Esta será la edición número 14 del festival La Carriona Rock, una cita que los aficionados a este género musical no se pierden.
Suscríbete para seguir leyendo
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La grúa se lleva una furgoneta de Urbaser en plena hora punta