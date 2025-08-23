Manolo Kabezabolo, cabeza de cartel en el festival La Carriona rock

El punk de Manolo Kabezabolo sonará este año en La Carriona. El músico zaragozano será el cabeza de cartel del festival de rock que cada año organiza la asociación vecinal del barrio a finales de verano en el parque y dentro del programa festivo del barrio. La cita será el próximo 13 de septiembre. Manolo Kabezabolo actuará en acústico para repasar sus décadas de trayectoria y éxitos.

El festival contará con otras cuatro bandas, dos asturianas y dos de fuera. Los leoneses "Catalina Grande, Piñón Pequeño" repiten tras el éxito del pasado año en La Carriona y volverán cargados de su potencia sonora cargada de humor. "Linaje" son un grupo de rock urbano de Berriozar (Navarra) y tras algo más de dos años en la carretera se han hecho un hueco en el panorama musical. La banda está liderada por Aarón Romero, que es hijo de Kutxi Romero, vocalista de "Marea".

"Marikonadas las justas", de Nava, son un grupo de mujeres punkis que tienen la ironía, la provocación y la risa como señas de identidad y harán gala de ello en su primer La Carriona Rock. "Ofensivos", de Avilés y Corvera, que hacen rap metal, rock y con letras cargadas de humor también se suman a la fiesta del 13 de septiembre en el parque del barrio.

En total, cinco bandas y cinco maneras de entender la música que confluirán en un festival asentado dentro del panorama musical avilesino y asturiano. Esta será la edición número 14 del festival La Carriona Rock, una cita que los aficionados a este género musical no se pierden.