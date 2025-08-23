El mercado medieval crece para "evitar embotellamientos"
Los stands de restauración estarán ubicados en Camposagrado y la Plaza Carlos Lobo
Pelayo Méndez
El mercado medieval de las fiestas de San Agustín ya está preparado para su inauguración. Los encargados de los 131 puestos que lo componen acabaron el montaje en la tarde de ayer y se inaugurará esta mañana, a las 12.00 horas. Respecto al año pasado, el mercadillo ganó espacio incluyendo las calles San Bernardo, San Francisco y La Muralla. El objetivo de esta ampliación es "evitar embotellamientos".
Los puestos de restauración estarán ubicados en Camposagrado y la Plaza Carlos Lobo. El horario será de 11.00 horas a 23.00 horas todos los días, excepto el miércoles 27 de agosto que pospondrá su cierre hasta la una de la mañana. No faltarán las actividades de animación como teatro callejero, danzas, demostraciones de oficios y otros espectáculos ambientados en la Edad Media.
