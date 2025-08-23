El PP carga contra el PSOE por perder Avilés peso económico
El Partido Popular (PP) aprovechará el Pleno del próximo martes para cargar contra el PSOE (que gobierna en coalición con IU) por la pérdida de peso económico de Avilés en Asturias. El primer partido de la oposición se basa en un informe de Sadei con datos correspondientes a 2022. "Avilés pierde peso económico año tras año, mientras el PSOE sigue instalado en la propaganda en lugar de trabajar por la competitividad y la atracción de inversiones", señaló su portavoz, Esther Llamazares.
La edil también interpelará al gobierno municipal sobre el Plan Antifraude del Ayuntamiento, para exigir aclare la función de la comisión antifraude, quién la integra, cuántas reuniones ha celebrado y si ha recibido denuncias o peticiones de información.
El PP también aprovechará la sesión plenaria para denunciar, en esta ocasión, el uso partidista que hace el Gobierno local de los medios institucionales y la opacidad a la hora de informar de los actos oficiales. Y además, reclamarán explicaciones sobre el Reglamento de Honores y Distinciones, "que permanece bloqueado desde 2020 sin que el PSOE haya dado cuenta del trabajo realizado ni de la normativa aplicable en esta materia".
