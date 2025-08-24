El alma de Quattro regresa a Avilés

Narci y Saúl, el mítico dúo de disc-jockeys de la Sala Quattro de Avilés, serán los encargados de amenizar la tercera verbena de las fiestas de San Agustín. Su actuación comenzará este domingo a las 21.00 horas en la pista de La Exposición. "Siempre es especial actuar en nuestra ciudad, nuestro pasado en los locales de la noche avilesina hace que todo el mundo nos conozca y venga con ganas de volver a vernos", comentó Narciso Medina, reflexionando que supone para el grupo actuar en casa.

Antes de estar dos décadas en la Sala Quattro, local al que les asocian todos los vecinos de la villa, Narci protagonizó muchas noches en la discoteca Fresas y en la Paradís. Cuando cerraron estos locales, comenzaron a hacer giras por Asturias y también se lanzaron a hacer actuaciones en las Islas Baleares. Ahora están centrados por completo en el Principado y esperan "ansiosos" la actuación en Avilés.

De su show destacan que "nosotros no trabajamos con listas de reproducción, aunque muchos ahora funcionas así, tenemos una serie de canciones y nos adaptamos al público". Sobre la actuación, tienen claro que van a sonar canciones míticas de la Sala Quattro como "Ecuador" de "Sash!". Pero aseguran que su espectáculo es para todo el mundo e invitan a la gente joven a acercarse a disfrutar.

El cambio de público

En ningún momento han perdido la pista de la música de moda y aseguran que "Bad Bunny es el número uno a nivel mundial, te puede gustar más o menos, pero su éxito e impacto en las nuevas generaciones es innegable". Pero siempre se acuerdan de aquellos que les siguen desde el siglo pasado. "Es una gran oportunidad para todos. Los más veteranos pueden recordar la música de las salas más populares de Avilés y los jóvenes pueden venir a descubrir nuevas canciones, que sonaban cuando ellos ni habían nacido", concluyó Medina, invitando a todo el mundo.