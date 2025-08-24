La Arena mejorará el paseo marítimo

La Mancomunidad Cinco Villas, en la que está englobada Soto del Barco, ha presupuestado 266.037,03 euros para la ordenación del paseo marítimo y el entorno del puerto de La Arena, además de la peatonalización de accesos y la mejora del entorno de la plaza del Ayuntamiento de Soto del Barco. Estas obras están enmarcadas dentro del plan de Sostenibilidad Turística que tiene entre manos la Mancomunidad. Con estas dos actuaciones, el consistorio trata de dar un lavado de imagen a dos de los lugares más característicos del concejo. Para la primera de las intervenciones, la de La Arena, se invertirán cerca de 40.000 euros, mientras que para la segunda, la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, se destinarán 235.186 euros.