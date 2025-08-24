La Arena mejorará el paseo marítimo

N. M.

La Arena

La Mancomunidad Cinco Villas, en la que está englobada Soto del Barco, ha presupuestado 266.037,03 euros para la ordenación del paseo marítimo y el entorno del puerto de La Arena, además de la peatonalización de accesos y la mejora del entorno de la plaza del Ayuntamiento de Soto del Barco. Estas obras están enmarcadas dentro del plan de Sostenibilidad Turística que tiene entre manos la Mancomunidad. Con estas dos actuaciones, el consistorio trata de dar un lavado de imagen a dos de los lugares más característicos del concejo. Para la primera de las intervenciones, la de La Arena, se invertirán cerca de 40.000 euros, mientras que para la segunda, la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, se destinarán 235.186 euros.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
  2. Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
  3. El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
  4. Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
  5. El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
  6. La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
  7. Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
  8. Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad

La revolución inmobiliaria en Avilés: residencias temporales y espacios coliving

La Arena mejorará el paseo marítimo

Abandonad toda esperanza

Avanza denuncia al Ayuntamiento por falta de trasparencia

Campa: "La industria es un compromiso de este gobierno municipal"

El Puerta del Mar acoge una exposición de artesanía en madera

Rodrigo García Acevedo, consejero delegado de TheNextPangea: "Avilés reúne actores industriales, centros de I+D, formación y cultura, es buen momento para aprovecharlo"

Rodrigo García Acevedo, consejero delegado de TheNextPangea: "Avilés reúne actores industriales, centros de I+D, formación y cultura, es buen momento para aprovecharlo"

Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show "The Goat": "No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta"

Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show "The Goat": "No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta"
Tracking Pixel Contents